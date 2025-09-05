大阪・関西万博シグネチャーイベント「EARTH MART DAY」を10月5日に開催！

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、「株式会社ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム」として、10月5日（日）大阪・関西万博で、小山薫堂プロデュースによるシグネチャーパビリオン「EARTH MART」が主催するイベント「EARTH MART DAY supported by ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム／Kubota」に協賛します。

「EARTH MART DAY」は小山薫堂テーマ事業プロデューサーが担当するシグネチャーパビリオン「EARTH MART」が主催するイベントで、「食の未来を輝かせる日」をテーマにしています。EXPOホール「シャインハット」を舞台に、私たちが育んできた食文化と食の進化を見つめ、より良き未来へと導く「新しい食べ方」を考えるためのステージプログラムのほか、ホール前広場では多彩なセッションによるフードパークを展開します。

「株式会社ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム」は、シャインハット内ステージプログラムで、35歳以下の料理人の発掘・応援を目的とした、日本最大級の若手料理人コンペティション「RED U-35 2025」のファイナルを開催するほか、屋外広場「GOOD FOOD PARK」にて、「RED U-35」で入賞したシェフで構成する「CLUB RED」シェフと鹿児島県徳之島町・島根県西ノ島町が協同で開発した、特産物を使用した料理の試食を提供します。

ぐるなびは、35歳以下の若手料理人の発掘・応援を目的とした料理人コンペティション「RED U-35(RYORININ‘s EMERGING DREAM U-35)」の活動を通じて、次世代料理人たちが、食を通して「いのち」を考え、未来を描く取り組みを推進し、テーマ事業「シグネチャーパビリオン」に貢献してまいります。

■EARTH MART DAY 開催概要

イベント名：EARTH MART DAY supported by ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム／Kubota

日時：2025年10月5日（日）

ステージプログラム 13:00～16:00／屋外広場 10:00～17:00

場所：大阪・関西万博 夢洲会場内 EXPOホール 「シャインハット」

参加方法：ステージプログラムは事前予約制、屋外広場は予約不要

■ステージプログラムの予約受付について。

「7日前抽選」と「当日登録」を受け付けます。

※詳細は予約・抽選ガイド（https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/reservation/）を

ご確認ください。