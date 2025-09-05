【男女1000人に聞いた】「この人に英会話を習ってみたい！」と思う芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■カリスマ性抜群！英会話の先生にしたい芸能人はこの人だ！

海外旅行やビジネスシーンなど、英会話のスキルは今や欠かせないものになっています。

もしあの芸能人が英会話の先生だったら…そんな想像をしたことはありませんか？

ということで今回は、オンライン英会話付き英語コーチングスクール『マネーイングリッシュ』と共同で、全国の男女1000名を対象に「この人に英会話を習ってみたい！と思う芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「『この人に英会話を習ってみたい！』と思う芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年8月21日 ～ 9月1日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「この人に英会話を習ってみたい!」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

「この人に英会話を習ってみたい！」と思う芸能人ランキング！

◆第1位 パトリック・ハーラン（パックン） 90票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本語も上手で、言語化がうまそうだから。（10代・男性）

・現地の人かつ面白い人だから。（20代・女性）

・ネイティブであるため。また日本語が流暢であるため。（20代・男性）

・ネイティブだし頭も良い。（30代・男性）

・英語がペラペラで頭が良いイメージなので。（40代・女性）

・頭がよく、ビジネス英会話も教えるのが上手そうだから。（40代・女性）

・英語も日本語も上手く話せているから。（40代・女性）

・一般会話だけでなく専門的な英語も教えてくれそう。（40代・男性）

第1位に選ばれたのは、芸人として活躍しながらハーバード大学卒という知的な一面を持つ「パトリック・ハーラン（パックン）」さんでした。

流暢な日本語でのわかりやすい解説力や、ユーモアを交えたトーク力が高く評価され、「楽しく実用的に学べそう」と支持を集めました。

◆第2位 厚切りジェイソン 78票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・面白くてわかりやすそうです。（10代・男性）

・キレ芸を見がちだが、実際には優しく丁寧に教えてくれそう。（20代・女性）

・日本語が堪能で、ユーモアがあるから。（30代・男性）

・頭が良いので教え方がうまそうです。（30代・女性）

・面白くて、わかりやすそうで、発音もきれいなので。（40代・女性）

・英語と一緒に投資も教えてもらいたいから。（40代・男性）

・基本的な英会話だけでなく、ネイティブのジョーク的な言い回しとかも教えてくれそうなので。（50代・女性）

第2位に選ばれたのは、芸人としての活動に加えIT企業の役員としても知られる「厚切りジェイソン」さんでした。

英語ネイティブでありながら日本語も堪能で、論理的かつユーモアを交えた話し方に定評があります。

◆第3位 デーブ・スペクター 58票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・面白く教えてくれそうだから。（10代・女性）

・英語に詳しいのみならず、政治のこともよく知っているから。（20代・女性）

・日本語が堪能なので理解しやすい表現で教えてくれそう。（30代・男性）

・正しい使い方からスラングまで幅広く教えてくれそう。（40代・男性）

・日本語のダジャレも完璧。（40代・男性）

・得意のダジャレを盛り込んで、楽しく英会話を教えてもらえそうだから。（60代・男性）

第3位に選ばれたのは、長年日本のテレビで活躍している「デーブ・スペクター」さんでした。

抜群のユーモアと軽快なトーク力で、楽しみながら英会話を学べそうという声が多く寄せられました。

◆第4位 セイン・カミュ 53票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・英会話のCMに出ていたから。（30代・男性）

・英会話レッスンをテレビでしていた。（30代・女性）

・日本語がうまいし面白いから。（40代・男性）

・英会話を教える事に一番慣れていそうで安心して学べそうな印象がある。（40代・男性）

・日本語も英語も母国語のように話す。（40代・男性）

第4位に選ばれたのは、タレントや俳優として活躍してきた「セイン・カミュ」さんでした。

発音の美しさや丁寧な話し方も、英会話の先生として魅力的に映った理由の一つです。

◆第5位 宇多田ヒカル 46票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・英語が得意なイメージがあるから。（20代・女性）

・ネイティブなイメージが強いから。（30代・女性）

・アメリカ生活しているから。（40代・女性）

・海外で育ち、今も海外にいるので。ネイティブの英語を学べるので。（50代・女性）

・生歌を聴けるかもしれないから。（50代・男性）

第5位に選ばれたのは、世界的な歌姫「宇多田ヒカル」さんでした。

幼少期から海外で生活していた経験や、ネイティブに近い英語力が魅力とされています。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 ディーン・フジオカ 35票

・丁寧に教えてくれそうだから。（30代・女性）

・優しく朗らかに、教えてくれそうだから。（30代・男性）

・発音も教え方もパーフェクトな気がする。（40代・女性）

第7位 早見優 32票

・両方ぺらぺらだから。（30代・女性）

・帰国子女の方で発音も良さそうだと思いました。（40代・女性）

・自分の世代では、英語ができるタレントといえば、早見優だから。（50代・男性）

第8位 ローラ 30票

・面白く教えてくれそう。（20代・女性）

・教わる過程が印象に残りやすくて、覚えが早そう。（30代・男性）

第9位 鈴木亮平 29票

・外国語大学出身でテレビでも英語が上手だった。（30代・女性）

・英検の資格を持っていたと思うので英語での会話もうまいと思うから学んでみたい。（50代・男性）

第10位 河北麻友子 26票

・可愛いし面白いから。（20代・女性）

・英語が上手だから。下手なら下手でちゃんと言ってくれそう。（30代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

今回のランキングでは、第1位にパトリック・ハーラン（パックン）さん、第2位に厚切りジェイソンさんが選ばれました。

どちらもネイティブスピーカーでありながら日本語も堪能で、分かりやすくユーモアを交えた説明ができる点が高く評価されています。

「楽しく実用的に学べそう」というイメージが、多くの支持を集めた理由といえるでしょう。

あなたが「この人に英会話を習ってみたい！」と思う芸能人はランクインしていましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

