「スリープテックの今と未来」と題して、西川株式会社 日本睡眠科学研究所 所長 野々村氏／積水ハウス株式会社 総合住宅研究所 シニア・スペシャリスト 近藤氏によるセミナーを10月10日(金)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

【ヘルスケアDX・健康経営・PHRの標準化まで】

スリープテックの今と未来

～感性×科学、快眠が導くウェルビーイング～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25401

[講 師]

西川株式会社 日本睡眠科学研究所 所長 野々村 琢人 氏

積水ハウス株式会社 総合住宅研究所 環境技術研究開発グループ

シニア・スペシャリスト 近藤 雅之 氏

[日 時]

２０２５年１０月１０日（金） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

I．ヘルスケアDXとしてのスリープテック

～睡眠市場から骨太方針2025まで～

野々村 琢人 氏 【14：00～15：25】

睡眠は国民的課題であり、ヘルスケア事業・DX推進などビジネス面と、企業や個人の健康向上の両面で、その技術や対策が日々進歩しています。本講演では睡眠の質がカラダにどのような影響を与えるかを概観し、そのソリューションとして、昼のオフィス環境から夜の寝室環境や寝具まで、睡眠の質を改善するスリープテックについてエビデンスを交えて紹介します。また、スリープテックと密接な関係の、健康経営、睡眠マネジメント、PHR（パーソナルヘルスレコード）標準化など最新情報もご紹介します。さらにドライバーと睡眠時無呼吸症候群、「内閣府骨太方針2025」と睡眠課題など、新規事業推進の事例や実施時の課題を含む、ヘルスケアDXの最新動向をご紹介します。



１．睡眠とは、その影響、パフォーマンスとの関係

・睡眠の難しさ

・睡眠は免疫・認知症・循環器にどう影響するか

・睡眠とプレゼンティズム（従業員視点）



２．よい睡眠のためのソリューションの24時間

・睡眠の量と質はどちら大切か

・若者の悩みとシニアの悩み



３．スリープテック技術（測定と対策）の最前線とエビデンス

・睡眠測定技術の最前線

・睡眠ソリューションの最前線



４．B2B睡眠市場（睡眠マネジメント、健康経営）

・企業の健康経営における睡眠

・ドライバーの最重要課題、「睡眠時無呼吸症候群」



５．ヘルスケアDXとしての睡眠

・PHR標準化の中の睡眠

・睡眠サービスのガイドライン（経産省、2団体）



６．質疑応答／名刺交換

II．暮らしと眠りをつなぐ寝室のちから

近藤 雅之 氏 【15：35～17：00】

私たちは人生の約3分の1を眠って過ごし、その舞台となる寝室は、住まいの中で最も長く滞在する空間とも言えます。しかし「どこで、誰と眠るか」は、ライフステージや季節、暮らし方の変化によって常に移ろいます。

本講演では、積水ハウスが行ってきた調査データをもとに、「五感」や「快適性」、「住まいとの関係性」といった視点から、今の暮らしに合った寝室のあり方を読み解きます。

感性と科学の両面から眠りを見つめ、快眠環境を住まいの中でどう実現していくか、そのヒントをお話しします。



１．暮らしと眠りをつなぐ寝室のちから

・なぜ今、“寝室”が問われているのか

・人生で最も長く過ごす空間への新しい視点



２．住まいにおける眠りの位置づけ

・「どこで、誰と眠るか」が変わる暮らしの中で

・寝室の構成・使われ方の変化と文化的背景



３．眠りの質をとらえる感覚と観点

・「朝のすっきり感」「眠った感じ」はどう生まれるか

・主観と客観のバランスと、データとのつき合い方



４．「睡眠五感」で読み解く、心地よい寝室の設計

・視覚、聴覚、嗅覚、温熱感覚、触覚それぞれの工夫



５．季節とともに移ろう寝室のあり方

・夏と冬、それぞれの寝室設計の工夫

・気候風土や地域性（温暖地／寒冷地）とのつき合い方



６．ライフステージに寄り添う寝室のあり方

・乳幼児期、夫婦、シニアなど各段階での特徴とニーズ

・「理想の寝室」ではなく、「今に合った寝室」という考え方



７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。