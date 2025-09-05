グラミー受賞／オルタナティヴ・ロックバンドのPortugal. The Man（ポルトガル・ザ・マン）が衝撃のニュー・シングル「Denali（デナリ）」をリリース

The Orchard Japan

米国極寒の地アラスカで誕生し、現在はポートランドを拠点に活動。輝かしい音楽活動と並行して、様々な社会活動をサポートする人気オルタナティヴ・ロックバンド、Portugal. The Man（ポルトガル・ザ・マン）。今年６月にサプライズ・リリースしたEP『uLu Selects Vol #2』から３ヶ月、衝撃のニュー・シングル 「Denali」をリリースした。

厚みのあるディストーション・シンセとグランジ調のギターがうなりを上げ、フロントマン、ジョン・ガーリーの滑らかなボーカルが重なる革新的な新曲「Denali（デナリ）」。アートワークには、曲名にもなっているアラスカ山脈の盟主であり、北米最高峰の山「デナリ」が描かれ、アラスカでの暮らし、先住民族、そして誤解や破壊をもたらそうとする者から自分たちのコミュニティを取り戻す闘いへのオマージュとなっている。

ヨーロッパのいくつかのフェスに出演したばかりの彼らは、今秋スタートするヘッドラインツアーを発表。11月6日にポートランドを皮切りに、シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ボストン、ニューヨーク、D.C.を回り、オースティンでの最終公演で締めくくられる。

2006年のデビュー以降、現在までに９枚のスタジオ・アルバムを発表するサイケデリック／オルタナティヴ・ロック・アクト、PORTUGAL. THE MAN。グラミー賞を含む音楽賞を多数受賞し、これまでに1600回以上のヘッドライン公演を敢行、ライヴ・アクトとしても高い評価を集める彼らは、同時にフェスティヴァルの人気アーティストとしての地位も確固たるものとしている。

2017年に発表した前作『WOODSTOCK』が米RIAA認定のプラチナ・アルバムを獲得し、アルバムからのシングルである「Feel It Still」がグラミー賞の最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門を受賞しただけでなく、全米オルタナティヴ・ラジオ曲のチャートの頂点に20週以上にも亘り君臨する7xプラチナ・シングルに。一躍“音楽通だけが知っているバンド”から“世界的な人気を集めるロック・バンド”へと急成長を果たした。2013年には、Jeff Bhaskerがプロデュースを手掛け、大切な友人を失った衝撃から生まれた９作目『CHRIS BLACK CHANGED MY LIFE』を発表。またその輝かしい音楽活動での功績と並行して、様々な社会正義を実現するための活動にも尽力している。

リリース情報

Portugal. The Man（ポルトガル・ザ・マン）

ニューシングル「Denali」（読み：「デナリ」）配信中

配信リンク：https://portugaltheman.ffm.to/denali

レーベル：KNIK

