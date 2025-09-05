【アイペット損保】保有契約件数が100万件を突破！

アイペット損害保険株式会社

アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子、以下「当社」）は、2025年9月4日をもって、保有契約件数が100万件を突破いたしましたので、お知らせします。

当社は、このたび保有契約件数100万件を突破いたしました。



今回の100万件突破は、ひとえに、長年にわたり当社のサービスをご愛顧くださったお客さま、ご尽力いただいた代理店の皆さま、動物病院の皆さまなど、すべてのステークホルダーの皆さまの温かいご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。



当社は、2004年の設立以来、「ペットの保険が当たり前の世の中にする」というMissionのもと、お客さまに寄り添ったサービスの提供に努めてまいりました。昨年、設立20周年を機に掲げたブランドメッセージ「うちの子に一生の愛を」は、ご家族の皆さまからのうちの子に対する深い愛情を支えたいという私たちの願いを込めたものです。100万件突破を機に、改めてペット保険会社としてお客さまとペットへの責任に真摯に向き合い、お客さまの大切なご家族である「うちの子」への一生の愛を守るために、これまで以上にお客さまとペットに寄り添い続けてまいります。

なお、2025年10月から100万件突破を記念し、皆さまへ感謝の気持ちを込めたキャンペーンの開催を予定しております。

〇代表取締役 執行役員社長：安田敦子からご挨拶

この度、当社は、保有契約件数が100万件を超えることができました。設立16年目にあたる2020年3月末には50万8千件だった保有契約件数が、そこから5年半でほぼ倍増したことになります。

これまで当社を支えてくださいましたご契約者さま、代理店さま、動物病院さま、役職員などのステークホルダーの皆さまに、改めて心より御礼を申し上げます。

当社は、「ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる」ことを経営理念に、「ペットの保険が当たり前の世の中にする」ということをMissionとして掲げております。

近年では、日本でのペット保険の普及率は20％を超えたと推計されているものの、8割近いペットが保険に加入していないというのが現状です。

保険に加入していないペットが病気やケガで動物病院の診療を受ける必要が生じた場合に、飼い主さまが経済的な理由で通院をためらったり、獣医師の先生から最適な治療とお勧めされたものを選択することを断念しなくてはならなかったりする場合、大切なご家族であるペットを前に、どれほど悲しいことかと思います。

ですから、私たちはペットの「一生涯のパートナー」として飼い主さまによるペットの終生飼養を支えるためにも、ペットをお迎えになる際には保険で備えていただくことが当然の選択肢となるように、ペット保険の普及に一層尽力してまいりたいと考えております。

保有契約件数100万件は私たちにとって大きな節目ですが、一つの通過点でもあります。

今後も多くのペットと飼い主さまの健やかで幸せな生活を支えていけるよう、「ペットの保険が当たり前の世の中にする」ために取り組んでまいります。

そのためにも、お客さまの満足度を高め、多くの方にご満足、ご支持をいただけるペット保険会社であるよう、私たちのVisionである「その先の、ペットの保険会社へ」を実現するため、目指すべき未来を見据えて進んでいきたいと思います。

2026年4月には、当社はアイペット損害保険株式会社から第一アイペット損害保険株式会社へと商号を変更します。これを機に、さらに会社としても進化を目指し、「うちの子に一生の愛を」という私たちのブランドメッセージを体現する会社であり続けられるように、私たちにできることは、きっと、もっとある、そのような気持ちで、うちの子とご家族の皆さまを支えるため、歩みを止めることなく変革と挑戦を続けてまいります。

引き続きのご支援を頂けますよう、お願い申し上げます。

