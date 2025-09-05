新ファンド公開『らくたま26号（杉並パークサイド１.）』9/12より募集スタート！「全期間配当保証」「翌日償還」「優先劣後システム」を採用した高機能ファンドで資金効率最大化と投資安定性の向上を目指します
株式会社フロンティアグループ
らくたま26号（ファンド募集ページ） :
https://rakutama.jp/projects/26
らくたま公式サイト :
https://rakutama.jp
▼らくたま
『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをもっと楽しく、身近に感じていただくために誕生したサービスです。「投資＝難しい・堅い」というイメージを払拭し、どなたでも気軽に始められる“最高に楽しい投資体験”を提供しています。
資産運用を楽しみながら、以下のような多彩な特典をご体験いただけます。
○ 想定年利6％の高配当
○ ベネフィット・ステーション優待の使い放題
○ 年間2万円相当がもらえる「らくたまポイ活」
○ デジタルギフト2,000円分が当たるX投稿キャンペーン など
▼運営会社
社名 ：株式会社フロンティアグループ
本社 ：東京都千代田区外神田5-2-5
事業内容 ：不動産事業、不動産クラウドファンディング
URL ：https://frogro.co.jp/
お問い合わせ：らくたま運営事務局
tel 03-6803-0337 mail rakutama@frogro.com