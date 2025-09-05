毎週火曜日と土曜日のみ開催『ガレージ販売（ガレ販）』

en-yui

兵庫県川西市の洋菓子専門店 en-yui（エンユイ）（代表：内田 有里 うちだ ゆり）は、2023年より「大人向け洋酒に合うスイーツ」をテーマに、自宅工房での火曜・土曜限定ガレージ販売、地域マルシェ出店、さらにはオンラインでのマンツーマンお菓子教室を展開しています。バー運営で培った洋酒への深い造詣をもとに、香りと味の絶妙なハーモニーを追求したフランス菓子を提供。お酒好きとスイーツ好きの双方を惹きつける“香り×味×出会い”の体験を、川西から全国へお届けします。

近年、スイーツ市場では「ペアリング」という発想が注目され、特にワインや洋酒と合わせる高品質な菓子の需要が増加しています。en-yuiは、これまでのバー運営経験を活かし、カクテルやウイスキー、ブランデーなど多彩な洋酒と調和するスイーツを開発。「お酒の香りに寄り添いながら、お菓子の味わいを引き立てる」ことをテーマに、自宅のガレージの一角で「ガレージ販売（通称：ガレ販）」として、また、定期的なマルシェ出店でファンを広げていきたいと思っております。

ちょっと大人な焼き菓子たち大人気のクッキーシュー・円

１.【顧客ターゲット】 「川西市を中心に京阪神在住の方」

詳細⇒大人向け洋酒に合うスイーツを探しておられる方（４０代～７０代くらい）

2．【コンセプト】 「好奇心」×「店舗（商品）」

詳細⇒洋酒の風味を引き立てるスイーツをコンセプトに、大人が楽しめる特別な味わいを届けており、一つひとつ丁寧に作り上げています。ブランデーやラム酒を使った濃厚なケーキから、ワインと相性の良い焼き菓子まで、素材の持ち味を活かしたスイーツを展開しています

3.【強み】「バー運営で培った洋酒への深い知識と経験」

夫婦でのバー運営経験（８年半）を生かし自宅ガレージで「洋酒スイーツ」の販売

4.【リリースのポイント】事業コンセプト

大人向け洋酒スイーツ販売（商品紹介）

クッキーシュー・円ケークベリーベリー朝焼き米粉カヌレガレットブルトンヌ

２.「大人ための記念日ケーキ」も販売（要望に応じてカスタマイズします）

大人のチョコレートケーキ大人のショートケーキ大人のフルーツタルト

５.【この店舗をはじめた理由】または【目標＆夢】

今後は、季節限定の洋酒スイーツセットや、バーテンダーとのコラボイベント、ペアリング体験会の開催を予定。また、関西圏以外のマルシェや百貨店催事への出店も視野に入れ、全国の大人スイーツファンへアプローチしていきます。

＜以下、参考資料＞

■代表者：内田 有里 うちだ ゆり

・１９９０年 ３月 辻製菓専門学校卒

・１９９０年 ４月 兵庫県猪名川町・宝塚市内のパン屋に勤務

（菓子パン、フランスパン、総菜パンなど）

・２００２年 ４月 豊中の飲食店で店長

・２００６年 ６月 イタリアンのお店でデザート担当

・２０１０年 ４月 西宮にあるケーキ屋に勤務

・２０１３年 ５月 キャトルノワールを開業

■その他 （特許・表彰など） ・製菓衛生師（１９９２年）

■店舗概要

名称

「ガレージ販売（通称：ガレ販）」

特徴

“大人のための洋酒スイーツ” 夫婦でのバー運営経験を生かし自宅ガレージで「洋酒スイーツ」の販売

営業開始日

令和６年９月

営業日

毎週火曜日と土曜日のみ開催営業時間１３：００～１８：００まで

販売価格

クッキーシュー\３５０ カヌレ\３００ バスクチーズ\４００

ウィークエンドシトロン\３５０ ケークベリーベリー\３５０ ガレットブルトンヌ\２５０

＜資料に関してのお問合せ先＞

en-yui 広報担当：内田 有里 電話（携帯） ０９０-３９２７-４９２０

ＥＭａｉｌ：yuri.nonomiya@gmail.com HP https://en-yui.com

住所 〒６６６-０１１５ 兵庫県川西市向陽台3ｰ3ｰ16