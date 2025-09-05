4時間にわたる「知」と「エンターテインメント」の融合！「笑う東大、学ぶ吉本プロジェクト」吉本×東大SP一挙放送　9月7日（日）17:00～21:00放送

吉本興業株式会社

東京大学の「知」と吉本興業の「エンターテインメント」を掛け合わせ、学術とエンターテインメントの対話と協働を通じて、持続可能な未来への提言を目指す『笑う東大、学ぶ吉本プロジェクト』から生まれた4番組を、9月7日（日）17:00から4時間にわたって、一挙放送します！

オープニングを飾るのは2021年3月7日に配信された「東大吉本対話 vol.1」。

東京大学副学長（当時）である佐藤健二先生と、作家としても活躍するピース・又吉直樹が「言葉力が世界を変える？」をテーマに語り合います。

安田講堂から発信された貴重な対話は、知性と感性が交わる瞬間を体感できるはず。

続いて、2023年9月21日にBSよしもとで放送した「東大吉本対話 vol.2」 。

中邑賢龍先生と、M-1王者であり、3児の父でもあり、NSCの講師も務めるNON STYLE石田明が「教育と笑い」をテーマに対談。

芸人と教授、全く異なるアプローチから「学ぶ」ことの本質に迫ります。

19時からは、2025年6月8日放送の「サメに魅了された二人」による「東大吉本対話 vol.3」 。

サメ研究の第一人者・兵藤晋先生と、芸能界きってのサメ好き・ココリコ田中直樹が夢の対談！

サメの生態から海洋環境問題まで、情熱あふれる知的トークが繰り広げられます。

そしてラストは、2024年12月30日に放送した『学びの笑学校～特別授業in周防大島～』。

山口県・周防大島の小学6年生に、東大生と芸人が考えたカリキュラムで1日限りの特別な授業を行う様子を、庄司智春とレイザーラモンRGのパパ芸人が見守ります。

普段交わることのない「東大」と「吉本」が出会った時に生まれる新たな知のかたち。

一夜限りの知的エンタメSP！

ぜひお楽しみください！

【番組情報】 笑う東大、学ぶ吉本プロジェクト 吉本×東大SP一挙放送

放送局：BSよしもと (BS265ch) 放送日時：9月7日（日）17:00～21:00

出演者：Vol.1…又吉直樹(ピース)、佐藤健二・東京大学大学院人文社会系研究科教授（当時）、純(しずる)

Vol.2…石田明(NON STYLE)、中邑賢龍・東京大学先端科学技術研究センター名誉教授、久代萌美

Vol.3…田中直樹(ココリコ)、兵藤晋・東京大学大気海洋研究所所長

学びの笑学校…エルフ(学級委員長)、ココリコ田中直樹(理科)、とらふぐ田畑祐一&マイファザーるん(英語)、紅しょうが(算数)、レイザーラモンHG(図工)、野性爆弾ロッシー(体育)、 ほか

視聴方法： 【ＴＶ】 BS265ch（無料放送） 【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984