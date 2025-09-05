【新発売】純正の約50%お得！インク革命.COM、テプラ対応「オリジナルリボンテープ」を販売開始
株式会社シー・コネクト（本社:東京都千代田区、代表取締役:嶽本泰伸、以下「当社」）が運営するプリンターインク通販サイト「インク革命.COM」は、キングジム社製「テプラPRO」シリーズに対応した「オリジナルリボンテープ」を新発売いたしました。純正品と比べて約50％お得に利用できる高いコストパフォーマンスと、多彩なデザインを両立。自宅や職場のテプラで手軽にリボン作成が可能で、ギフトやイベント装飾、ハンドメイド需要に幅広く対応します。
■開発の背景
これまで純正リボンテープは価格が高く、日常利用や大量使用には負担が大きいという課題がありました。さらに「テプラでリボンを作れる」という機能自体が十分に知られておらず、多くの潜在ニーズが眠っていました。
一方で近年、ギフトラッピングやハンドメイド市場は拡大を続けています。そこで「もっと安く、もっと手軽に、もっとオリジナル感を楽しみたい」という声に応えるべく、本製品を開発しました。
■開発の背景
https://ink-revolution.com/index.php/tepra-pro-ribbon.html
■新商品のポイント
純正比で約50％のコスト削減
例：12mm幅リボンテープ → 純正1,408円（税込）に対し、インク革命は700円（税込）
既存のテプラにそのまま装着可能
専用機材は不要。家庭やオフィスにあるテプラですぐに利用可能
豊富でおしゃれなデザイン
結婚式や誕生日ギフト、販促装飾に映える多彩なカラーを展開
スピード出荷対応
在庫がある商品は、平日19時までの注文で当日発送
高品質と低価格を両立した本製品は、ギフトやハンドメイドを楽しむ個人ユーザーから、大量利用が必要な法人・イベント事業者まで、幅広いシーンでご活用いただけます。
■こんな場面におすすめ
- 特別な日のラッピングに
結婚式や誕生日、記念日のギフトを華やかに演出
- ハンドメイド作品の仕上げに
オリジナル作品に“ひと手間”加えた特別感をプラス
- 法人/店舗の装飾に
販促イベントや店舗ディスプレイで低コストに統一感を演出
- 学校や地域イベントに
子ども会や文化祭などで手軽に装飾を実現
個人から法人まで用途を選ばず使える利便性で、多様化するニーズに応える製品となっています。
ラインナップを今すぐ確認
会社名：株式会社シー・コネクト
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-16-7 東神田プラザビル4F
代表者：代表取締役 嶽本泰伸
サービスサイト：https://ink-revolution.com/