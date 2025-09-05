【新発売】純正の約50%お得！インク革命.COM、テプラ対応「オリジナルリボンテープ」を販売開始

株式会社シー・コネクト

株式会社シー・コネクト（本社:東京都千代田区、代表取締役:嶽本泰伸、以下「当社」）が運営するプリンターインク通販サイト「インク革命.COM」は、キングジム社製「テプラPRO」シリーズに対応した「オリジナルリボンテープ」を新発売いたしました。純正品と比べて約50％お得に利用できる高いコストパフォーマンスと、多彩なデザインを両立。自宅や職場のテプラで手軽にリボン作成が可能で、ギフトやイベント装飾、ハンドメイド需要に幅広く対応します。

■開発の背景

これまで純正リボンテープは価格が高く、日常利用や大量使用には負担が大きいという課題がありました。さらに「テプラでリボンを作れる」という機能自体が十分に知られておらず、多くの潜在ニーズが眠っていました。

一方で近年、ギフトラッピングやハンドメイド市場は拡大を続けています。そこで「もっと安く、もっと手軽に、もっとオリジナル感を楽しみたい」という声に応えるべく、本製品を開発しました。

詳細はこちら :https://ink-revolution.com/index.php/tepra-pro-ribbon.html

■新商品のポイント

純正比で約50％のコスト削減

例：12mm幅リボンテープ → 純正1,408円（税込）に対し、インク革命は700円（税込）

既存のテプラにそのまま装着可能

専用機材は不要。家庭やオフィスにあるテプラですぐに利用可能

豊富でおしゃれなデザイン

結婚式や誕生日ギフト、販促装飾に映える多彩なカラーを展開

スピード出荷対応

在庫がある商品は、平日19時までの注文で当日発送

高品質と低価格を両立した本製品は、ギフトやハンドメイドを楽しむ個人ユーザーから、大量利用が必要な法人・イベント事業者まで、幅広いシーンでご活用いただけます。

■こんな場面におすすめ

- 特別な日のラッピングに結婚式や誕生日、記念日のギフトを華やかに演出- ハンドメイド作品の仕上げにオリジナル作品に“ひと手間”加えた特別感をプラス- 法人/店舗の装飾に販促イベントや店舗ディスプレイで低コストに統一感を演出- 学校や地域イベントに子ども会や文化祭などで手軽に装飾を実現

個人から法人まで用途を選ばず使える利便性で、多様化するニーズに応える製品となっています。

ラインナップを今すぐ確認 :https://ink-revolution.com/index.php/tepra-pro-ribbon.html

会社名：株式会社シー・コネクト

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-16-7 東神田プラザビル4F

代表者：代表取締役 嶽本泰伸

サービスサイト：https://ink-revolution.com/