【新発売】インク革命.COM、ネームランド対応「互換テープカートリッジ」を販売開始～純正比で約50％コスト削減～

株式会社シー・コネクト

株式会社シー・コネクト（本社:東京都千代田区、代表取締役:嶽本泰伸、以下「当社」）が運営するプリンターインク通販サイト「インク革命.COM」は、カシオ「ネームランド」対応の互換テープカートリッジを新発売しました。純正品と同等の印字品質を維持しながら、価格は約50％お得。さらに1年間の保証付きで、法人も個人も安心してご利用いただけます。

■開発の背景

ラベルプリンタは家庭から法人まで幅広く普及していますが、純正テープカートリッジは高価で、ランニングコストが課題となっていました。

法人利用：大量消費によるコスト増

個人利用：収納整理や子ども用品への名前付けに、気軽に使いにくい価格感

こうした障壁を解消すべく、インク革命はこれまで互換インクで培ってきた「高品質×低価格」のノウハウを活かし、ネームランド市場に新しい選択肢を提供します。

詳細はこちら :https://ink-revolution.com/index.php/name-land.html

■新商品のポイント

約50％お得な価格

純正比で約50％お得。コストを気にせずラベル作成が可能に。

純正同等の品質

カシオ純正と同等の印字品質で、くっきりと見やすい仕上がり。

安心の1年保証付き

不具合時も交換・サポートが受けられる安心の保証制度。

幅広い用途に対応

法人利用から家庭用まで、日常のあらゆるラベルニーズに対応。

本製品は、テープ幅（6mm／9mm／12mm／18mm／24mm）や、カラー（透明・白・黒・赤・青・黄色・緑・金・銀）からお選びいただけます。

高品質×低価格を実現した本製品は、日常利用から大量消費まで、あらゆるラベルニーズに応える新しい定番です。

■こんな方におすすめ

- カシオ純正テープのコストに課題を感じている法人・店舗の方- 家庭でのラベル活用を気軽に楽しみたい方- 品質には妥協せず、保証付きの安心感を重視する方

個人も法人も、コストと品質の両方を求める方に最適なラベルテープです。

ラインナップを今すぐ確認 :https://ink-revolution.com/index.php/name-land.html

会社名：株式会社シー・コネクト

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-16-7 東神田プラザビル4F

代表者：代表取締役 嶽本泰伸

サービスサイト：https://ink-revolution.com/