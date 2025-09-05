「MOVE ON UP　婚活×移住体験ツアー」参加者募集

武雄市役所

若年層の定住促進に向け、移住体験と婚活を同時に提供する1泊2日の参加型ツアーを開催します。結婚・移住双方を現実的に進めたい20～30代を対象に、武雄での暮らしの具体像と出会いの機会を凝縮。地方共通の課題（少子高齢化・若年層流出）に対し、「移住」「婚活」「地域交流」を一体化した定住促進の新しい取り組みです。

福岡・長崎・佐賀から週末に参加しやすい西九州の拠点・武雄で、「生活コスト」「温泉・自然・文化」を体感しつつ、「住む」×「結ぶ」を一体的に経験できます。

対象

福岡県・長崎県・佐賀県（武雄市外）在住の20～30代で、結婚を前提とした出会いと武雄市への移住を前向きに検討している方（参加前に武雄市お結び課に登録・面談を実施）

定員

男女各8名（計16名）※応募多数の場合は抽選

開催日

2025年10月25日（土）～26日（日）

申込期間

10月15日（水）まで

参加費

無料（交通費・宿泊費・食費等は参加者負担）

お問い合わせ

武雄市地域おこし協力隊 山崎裕次郎

TEL:090-9647-7560

MAIL:yamazaki.yujiro@gmail.com

武雄市企画部お結び課

TEL:0954-27-7231