【9月12日（金）オンライン開催】リモートに慣れた社員が『行きたくなる』オフィスの作り方 ～“偶然の出会い”を生み出し、イノベーションを創出する次世代のオフィス活用戦略～｜無料セミナー

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2025年9月12日（金）に、株式会社ビーキャップと共催でオンラインセミナーを開催します。




「社員に出社してほしいが、どう促せばいいかわからない…」
「リモート中心になってから、部門を超えた新しいアイデアが出てこなくなった…」
「オフィスの存在価値って、一体なんだろう？」
こんなお悩みはありませんか？



出社をルールで縛るだけの「守りの出社回帰」は、優秀な社員の離反を招くリスクがあります。
これからの企業に求められるのは、社員が「行きたい」と自発的に思えるような
“そこでしか得られない価値”を提供する「攻めのオフィス戦略」です。



本セミナーでは、組織開発のプロフェッショナルである株式会社みらいワークスが語る「イノベーションが生まれる組織文化の本質」と、位置情報技術の専門家である株式会社ビーキャップが提示する「行動ログデータを活用し、イノベーションを戦略的に起こす方法」をご紹介します。



貴社のオフィスを、単なる執務スペースから「イノベーションを生み出す装置」へと進化させるための、具体的なロードマップを徹底解説します。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/406_1_fe4a82e3443760d37d084ef863f95421.jpg?v=202509060526 ]
株式会社ビーキャップ

事業開発本部　リーダー


高井 健吾 氏





株式会社みらいワークス

マーケティングプロフェッショナル


櫛島 寛生 氏






