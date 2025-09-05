【9月12日（金）オンライン開催】リモートに慣れた社員が『行きたくなる』オフィスの作り方 ～“偶然の出会い”を生み出し、イノベーションを創出する次世代のオフィス活用戦略～｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2025年9月12日（金）に、株式会社ビーキャップと共催でオンラインセミナーを開催します。

「社員に出社してほしいが、どう促せばいいかわからない…」

「リモート中心になってから、部門を超えた新しいアイデアが出てこなくなった…」

「オフィスの存在価値って、一体なんだろう？」

こんなお悩みはありませんか？

出社をルールで縛るだけの「守りの出社回帰」は、優秀な社員の離反を招くリスクがあります。

これからの企業に求められるのは、社員が「行きたい」と自発的に思えるような

“そこでしか得られない価値”を提供する「攻めのオフィス戦略」です。

本セミナーでは、組織開発のプロフェッショナルである株式会社みらいワークスが語る「イノベーションが生まれる組織文化の本質」と、位置情報技術の専門家である株式会社ビーキャップが提示する「行動ログデータを活用し、イノベーションを戦略的に起こす方法」をご紹介します。

貴社のオフィスを、単なる執務スペースから「イノベーションを生み出す装置」へと進化させるための、具体的なロードマップを徹底解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/406_1_fe4a82e3443760d37d084ef863f95421.jpg?v=202509060526 ]セミナーに申し込む :https://jp.beacapp-here.com/seminar/events/office-innovation-20250912/

株式会社ビーキャップ

事業開発本部 リーダー

高井 健吾 氏

株式会社みらいワークス

マーケティングプロフェッショナル

櫛島 寛生 氏

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：92,435千円（2025年6月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル90,500名、クライアント8,000社（2025年7月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/