「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年9月19日(金)より池袋P´PARCO 3Fにて「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOPを開催いたします。




【ナイトルーティン】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが登場！


是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=98672



【イベント情報】


イベント名：「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOP


開催期間：2025年9月19日(金)～10月5日(日)


開催場所：池袋P´PARCO 3F



【ご購入者様特典】




【販売商品】



クリアカード(ブラインド) Night ver.

価格：440円(税込)


種類数：全10種


サイズ：約55mm×91mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






カンバッジ(ブラインド) Night ver.

価格：550円(税込)


種類数：全10種


サイズ：直径約56mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ダイカットステッカー(ブラインド)
Night ver.

価格：550円(税込)


種類数：全10種


サイズ：約60mm×90mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






オーロラキーホルダー Night ver.

価格：各1,100円(税込)


種類数：全5種


サイズ：全高約60mm以内






デカアクリルスタンド Night ver.

価格：各2,200円(税込)


種類数：全5種


サイズ：約H180mm以下






ミニアクリルアート Night ver.

価格：2,530円(税込)


種類数：全1種


サイズ：B6






硬質カードケースセット Night ver.

価格：各1,430円(税込)


種類数：全5種


サイズ：B7/B8セット






マイクロファイバー Night ver.

価格：各770円(税込)


種類数：全5種


サイズ：200mm×200mm






インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド)

価格：440円(税込)


種類数：全15種


サイズ：約89mm×63mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【権利表記】


(C)馬谷くらり／黒玉寮



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売