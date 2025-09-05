「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年9月19日(金)より池袋P´PARCO 3Fにて「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOPを開催いたします。
【ナイトルーティン】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが登場！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=98672
【イベント情報】
イベント名：「美男高校地球防衛部ハイカラ！」POP UP SHOP
開催期間：2025年9月19日(金)～10月5日(日)
開催場所：池袋P´PARCO 3F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
クリアカード(ブラインド) Night ver.
価格：440円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約55mm×91mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ブラインド) Night ver.
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー(ブラインド)
Night ver.
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約60mm×90mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
オーロラキーホルダー Night ver.
価格：各1,100円(税込)
種類数：全5種
サイズ：全高約60mm以内
デカアクリルスタンド Night ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約H180mm以下
ミニアクリルアート Night ver.
価格：2,530円(税込)
種類数：全1種
サイズ：B6
硬質カードケースセット Night ver.
価格：各1,430円(税込)
種類数：全5種
サイズ：B7/B8セット
マイクロファイバー Night ver.
価格：各770円(税込)
種類数：全5種
サイズ：200mm×200mm
インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約89mm×63mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
【関連サイト】
公式URL：https://boueibu.com/hc/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)馬谷くらり／黒玉寮
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売