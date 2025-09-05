報知映画賞・特選試写会『ストロベリームーン』を東京で10月10日開催

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は10月10日(金)に東京・一ツ橋ホールにて報知映画賞・特選試写会「ストロベリームーン」を開催します。この試写会に合計800名をご招待いたします。

試写会へのお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20251010.html

子どもの頃から病気がちで、家の中で過ごすだけの日々を送っていた桜井萌。そんな彼女の夢は、好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれるという６月の満月「ストロベリームーン」を自分の誕生日に見ること。しかし、１５歳の冬に、医師から余命半年を宣告される。家族が悲しみに暮れる中、萌は“運命の相手”を見つけて高校に通うことを決意。入学式当日、クラスメイトの佐藤日向に突然告白し、２人は徐々に距離を縮めていく。そして迎えた６月、ついに萌は誕生日に「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶えるが、その日以降、音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして１３年後に明かされる、萌の思いとは…。

原作：芥川なお「ストロベリームーン」（すばる舎）

脚本：岡田惠和

監督：酒井麻衣

音楽：富貴晴美



出演：當真あみ 齋藤 潤 ／ 杉野遥亮 中条あやみ

池端杏慈 黒崎煌代 吉澤要人

伊藤健太郎 泉澤祐希 池津祥子 橋本じゅん

田中麗奈 ユースケ・サンタマリア



配給：松竹

(C)2025「ストロベリームーン」製作委員会

<開催要項>

名称 報知映画賞・特選試写会

主催 報知新聞社

特別協賛 ダイドードリンコ株式会社 写光レンタル販売株式会社

期日 2025年10月10日(金)

会場 日本教育会館 一ツ橋ホール

時間 18時00分 開場

18時30分 開映

人数 800人

【申し込み方法】

観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UQjhDSEpITVg5NzhXTkZGNkc0TVY1MFVYMyQlQCN0PWcu

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2025年9月30日（火）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp