¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡ªµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È¸¶²è¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢µÇ°¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÏ´©70¼þÇ¯µÇ° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://ribon70th-ex.com/
¡ÚÁÏ´©70¼þÇ¯µÇ° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡¡¸ø¼°SNS¡Ûhttps://x.com/ribon70th_ex
¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ¡Û¡¡¡Êºî²ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç¡Ë
Ä«¹á¤Î¤ê¤³¡ÖµÛ·ìµ´¤Èé¬é¯¾¯½÷¡×
¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡ÖÀä¶«³Øµé¡×¡ÖÀä¶«³Øµé Å¾À¸¡×
Âç»í¤ê¤¨¡ÖÇÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡×
¹á½ãÍµ»Ò¡Ö¸Å²°ÀèÀ¸¤Ï°É¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¡×
ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¤ÈÂÀÍÛ¡×
¹õºê¤ß¤Î¤ê¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥´¡ª¡×¡Ö½é¡ßº§¡×
¼ò°æ¤Þ¤æ¡Ö±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡×¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¡ú¥Ø¥Ö¥ó¡×
±àÅÄ¾®ÇÈ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ß¡×
¼ïÂ¼ÍºÚ¡Ö¿ÀÉ÷²øÅð¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡Ö¿Â»ÎÆ±ÌÁ¢÷¡×
ÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡ÖHIGH SCORE¡×
½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ú¥¦¥£¥ó¥¯¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤È¥Û¥¿¥ë¡×
Æ£°æ¤ß¤Û¤Ê¡ÖGALS!¡×
Æ£¸¶¤æ¤«¡ÖCRASH!¡×
Á°ÀîÎÃ¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë²£Ä®¡×
Ëê¤è¤¦¤³¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¥Ù¡ú¡ú¡×¡Ö¤¤é¤á¤¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Üー¥¤¡×
ËÒÌî¤¢¤ª¤¤¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¡×
¾¾ËÜ²Æ¼Â¡ÖÌ´¿§¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ー¥ë¡×
Â¼ÅÄ¿¿Í¥¡Ö¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡×
Àã´Ý¤â¤¨¡Ö¤Ò¤èÎø¡×
Í®¸¶¿ð¹á¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤í³×Ì¿¡×
¢£Å¸Í÷²ñ¤ß¤É¤³¤í
£±.µ®½Å¤ÊÀ¸¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨
£².¤ê¤Ü¤óÇ¯É½¤È¡¢²û¤«¤·¤Î²áµî¤Õ¤í¤¯Å¸¼¨
£³.¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¦¡Ö¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡×»°±º³¦¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿·¸¡×¡ª¡©
¡¦¡ÖGALS!¡×½ÂÃ«¤Ç¡¢GALS!¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¡ª
¡¦¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¤Ù¡ú¡ú¡×·ëÊ¿¤È¤æ¤º¤æ¤ÎÉô²°ÀøÆþ
£´.19ºî²È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨
£µ.5ºî²È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°Æ°²è
¡¦¹á½ãÍµ»ÒÀèÀ¸
¡¦ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«ÀèÀ¸
¡¦¼ò°æ¤Þ¤æÀèÀ¸
¡¦¾¾ËÜ²Æ¼ÂÀèÀ¸
¡¦Í®¸¶¿ð¹áÀèÀ¸
¢£¡ØÁÏ´©70¼þÇ¯µÇ° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡¦Åìµþ²ñ¾ì
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)～2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û11:00～20:00
¡¦Âçºå²ñ¾ì
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)～11·î24Æü(·î)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 5F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û11:00～20:00
¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Æþ¾ìÆÃÅµ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´11¼ï¡Ë
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´26¼ï¡Ë
ÊªÈÎ¤Ë¤Æ¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÅìµþ²ñ¾ì¡Ë
¡ÚÁ°Çä·ô¡Û°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)´ü´Ö¡¡9/6¡ÊÅÚ¡Ë10:00～10/3¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÈÎÇä¸µ¡§¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/ribon-ex/
¡¦Æü»þ»ØÄêÁ°Çä·ô¡¡ÂÐ¾Ý²ñ´ü¡§10/4(ÅÚ)¡¢10/5(Æü)
°ìÈÌÆü»þ»ØÄê·ô¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®Ãæ³ØÀ¸Æü»þ»ØÄê·ô¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô¡¡´ü´Ö¡§10/6(·î)～10/19(Æü)
°ìÈÌ¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô ¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®Ãæ³ØÀ¸¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÅöÆü·ô¡Û
°ìÈÌÅöÆü·ô¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®Ãæ³ØÀ¸ÅöÆü·ô¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Áë¸ý¡§Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨Æü»þ»ØÄêÆü¤ÎÅöÆü·ô¤Ï¡¢Á°Çä·ô¤Ç¤Î»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¿ôÊ¬¤Î¤ß¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü·ôÈÎÇä¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅÆüÁ°Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÅ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯
¢£µÇ°¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ê°ìÉô¡Ë¡¡È¯Çä¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥³¥Þ¥×¥ìー¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê26¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¡¿¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¡¿½é¡ßº§¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Îー¥Ö¥ë¥¢ー¥È¡Ê13¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿GALS!¡ÊÁ´20¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê26¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú²Á³Ê¡Û715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¿§»æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´19¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÇ°¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢±ä´ü¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§
¤ê¤Ü¤ó70¼þÇ¯/½¸±Ñ¼Ò