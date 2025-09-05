ÁÏ´©70¼þÇ¯µ­Ç° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡¡³«ºÅ·èÄê¡ªµ­Ç°¥°¥Ã¥º¾ðÊó²ò¶Ø¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹




¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡ªµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È¸¶²è¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢µ­Ç°¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÁÏ´©70¼þÇ¯µ­Ç° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://ribon70th-ex.com/


¡ÚÁÏ´©70¼þÇ¯µ­Ç° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡¡¸ø¼°SNS¡Ûhttps://x.com/ribon70th_ex



¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ¡Û¡¡¡Êºî²ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç¡Ë


Ä«¹á¤Î¤ê¤³¡ÖµÛ·ìµ´¤Èé¬é¯¾¯½÷¡×


¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß¡ÖÀä¶«³Øµé¡×¡ÖÀä¶«³Øµé Å¾À¸¡×


Âç»í¤ê¤¨¡ÖÇ­ÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡×


¹á½ãÍµ»Ò¡Ö¸Å²°ÀèÀ¸¤Ï°É¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¡×


ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¤ÈÂÀÍÛ¡×


¹õºê¤ß¤Î¤ê¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥´¡ª¡×¡Ö½é¡ßº§¡×


¼ò°æ¤Þ¤æ¡Ö±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡×¡Ö¥í¥Ã¥­¥ó¡ú¥Ø¥Ö¥ó¡×


±àÅÄ¾®ÇÈ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ß¡×


¼ïÂ¼Í­ºÚ¡Ö¿ÀÉ÷²øÅð¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡Ö¿Â»ÎÆ±ÌÁ¢÷¡×


ÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡ÖHIGH SCORE¡×


½ÕÅÄ¤Ê¤Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ú¥¦¥£¥ó¥¯¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤È¥Û¥¿¥ë¡×


Æ£°æ¤ß¤Û¤Ê¡ÖGALS!¡×


Æ£¸¶¤æ¤«¡ÖCRASH!¡×


Á°ÀîÎÃ¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë²£Ä®¡×


Ëê¤è¤¦¤³¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¥Ù¡ú¡ú¡×¡Ö¤­¤é¤á¤­¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Üー¥¤¡×


ËÒÌî¤¢¤ª¤¤¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¡×


¾¾ËÜ²Æ¼Â¡ÖÌ´¿§¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ー¥ë¡×


Â¼ÅÄ¿¿Í¥¡Ö¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡×


Àã´Ý¤â¤¨¡Ö¤Ò¤èÎø¡×


Í®¸¶¿ð¹á¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤í³×Ì¿¡×



¢£Å¸Í÷²ñ¤ß¤É¤³¤í


£±.µ®½Å¤ÊÀ¸¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨


£².¤ê¤Ü¤óÇ¯É½¤È¡¢²û¤«¤·¤Î²áµî¤Õ¤í¤¯Å¸¼¨


£³.¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È


¡¦¡Ö¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡×»°±º³¦¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿·¸¡×¡ª¡©


¡¦¡ÖGALS!¡×½ÂÃ«¤Ç¡¢GALS!¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¡ª


¡¦¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¥Ù¥¤¤Ù¡ú¡ú¡×·ëÊ¿¤È¤æ¤º¤æ¤ÎÉô²°ÀøÆþ


£´.19ºî²È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨



19ºî²È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¿§»æ¤ÎÅ¸¼¨

£µ.5ºî²È¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¿§»æ¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°Æ°²è


¡¦¹á½ãÍµ»ÒÀèÀ¸


¡¦ÌÚ²¼¤Û¤Î¤«ÀèÀ¸


¡¦¼ò°æ¤Þ¤æÀèÀ¸


¡¦¾¾ËÜ²Æ¼ÂÀèÀ¸


¡¦Í®¸¶¿ð¹áÀèÀ¸




¢£¡ØÁÏ´©70¼þÇ¯µ­Ç° ¤ê¤Ü¤óÅ¸ ～Ê¿À®¡ßÎáÏÂ～¡Ù³«ºÅ³µÍ×


¡¦Åìµþ²ñ¾ì


¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)～2025Ç¯10·î19Æü(Æü)


¡Ú²ñ¾ì¡ÛÍ­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹


¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û11:00～20:00



¡¦Âçºå²ñ¾ì


¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)～11·î24Æü(·î)


¡Ú²ñ¾ì¡Û¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 5F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹


¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û11:00～20:00



¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£


¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Æþ¾ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



¢£Æþ¾ìÆÃÅµ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´11¼ï¡Ë




¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´26¼ï¡Ë


ÊªÈÎ¤Ë¤Æ¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£




¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÅìµþ²ñ¾ì¡Ë


¡ÚÁ°Çä·ô¡Û°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)´ü´Ö¡¡9/6¡ÊÅÚ¡Ë10:00～10/3¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç


ÈÎÇä¸µ¡§¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/ribon-ex/



¡¦Æü»þ»ØÄêÁ°Çä·ô¡¡ÂÐ¾Ý²ñ´ü¡§10/4(ÅÚ)¡¢10/5(Æü)


°ìÈÌÆü»þ»ØÄê·ô¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¾®Ãæ³ØÀ¸Æü»þ»ØÄê·ô¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡¦¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô¡¡´ü´Ö¡§10/6(·î)～10/19(Æü)


°ìÈÌ¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô ¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¾®Ãæ³ØÀ¸¥Õ¥êーÆþ¾ì·ô¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡ÚÅöÆü·ô¡Û


°ìÈÌÅöÆü·ô¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¾®Ãæ³ØÀ¸ÅöÆü·ô¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


Áë¸ý¡§Í­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹


¢¨Æü»þ»ØÄêÆü¤ÎÅöÆü·ô¤Ï¡¢Á°Çä·ô¤Ç¤Î»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¿ôÊ¬¤Î¤ß¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü·ôÈÎÇä¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅÆüÁ°Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¡Ú¼çºÅ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯



¢£µ­Ç°¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ê°ìÉô¡Ë¡¡È¯Çä¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯


¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥³¥Þ¥×¥ìー¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê26¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¡¿¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ê2¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë






¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¡¿½é¡ßº§¡Ê2¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë






¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Îー¥Ö¥ë¥¢ー¥È¡Ê13¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿GALS!¡ÊÁ´20¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê26¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー


¡Ú²Á³Ê¡Û715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¿§»æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´19¼ï¡Ë


¡Ú²Á³Ê¡Û440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë





¤½¤ÎÂ¾¤Îµ­Ç°¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢±ä´ü¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡§


¤ê¤Ü¤ó70¼þÇ¯/½¸±Ñ¼Ò