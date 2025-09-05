一筆で濡れ艶発光肌。オーロラパール*¹の色彩光学でリアルなトーンアップを叶えるナイアシンアミド高配合*²美容液ハイライター「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」が新登場
日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』より、
肌を慈しむスキンケア発想のプレミアム ベースメイク ライン“アンリミテッド ケア”シリーズから、
光を操る独自のオーロラパール*¹を配合したリキッド ハイライター「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」が誕生。
こだわりの筆で肌のキャンバスに一滴。
凹凸を美しい光沢がカバーし、肌が自然にトーンアップ。
内側から溢れるような尊い眩さと立体感が際立つ濡れ艶発光肌に。
ナイアシンアミド高配合*²のセラムテクスチャーで、ファンデーションとのレイヤリングはもちろん、異なるカラーとのブレンドも自由自在。
アーティストブランドが贈る最新の、色彩光学ビューティーアイテムです。
*¹ メイクアップ成分 *² ナイアシンアミド（保湿成分）
製品概要
■製品名・色数 ・ 価格： 「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」 全3色 各 7,260円（税込）
■全国発売日 ： 2025年9月5日（金）
*表示価格は希望小売価格です。
アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ 各13g 3色 7,260円（税込）
製品特徴1.ナイアシンアミド高配合*¹
シュウ ウエムラを代表する、薄づきカバレッジ美容液ファンデーション美容液ファンデーション「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」にも採用している美容液成分ナイアシンアミド*²を高配合。セラムテクスチャーで美容液感覚のハイライター。
*¹ ナイアシンアミド（保湿成分） *² 保湿成分
2.光を操る独自のオーロラパール*
アーティストブランドならではの艶×色彩光学発想から生まれた、オーロラパール*の輝きで
内側から発光しているような、尊い眩さと立体感が際立つ濡れ艶発光肌に導きます。
* メイクアップ成分
3.書道からインスパイアされた、筆ペンタイプのアプリケーター
創業者の植村秀は、繊細で豊かな趣のある書道の奥深さに自身の美学を見出していました。その精神と書道にインスパイアされた適度なコシと柔らかさのある筆ペンタイプのアプリケーターでディテールや狙いたい部分にシャープにアプローチ。
■なりたい印象や仕上がりで選べる全3色
アオタケブルー ★
透明感あるエアリーな光沢
サクラ ピンク
ヘルシーな血色感
コガネ アイボリー
内側から溢れる瑞々しい輝き
■artist tips 使い方
頬の高い位置や鼻筋に馴染ませて艶肌印象アップ
「アンリミテッド ケア ツヤ セラムファンデーション」に重ねて
さらにユニークな艶ルックへ
仕込む艶、纏う光。アーティストの技が叶える、プロの発光美肌ルーティン
ナイアシンアミド高配合*¹ 、光を捉えて透き通るような発光艶肌へ導く、
「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」と新リキッドハイライターの「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」。
ふたつのレイヤリングで、くすみや、凹凸・毛穴などの肌悩みが目立たないみずみずしい発光美肌が実現。
さらにアンリミテッド mopo ルース パウダーでサラ艶透明コーティングをすれば、
透明感はオン、余分なべたつき・テカリはオフして美しい発光美肌をキープします。
*¹ ナイアシンアミド（保湿成分）
STEP 1
■ツヤ肌仕上げ
「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」
35mL 全20色 各7,700円（税込）
光を味方につけ、発光美肌を実現させる、薄づきカバレッジ美容液ファンデーション
STEP 2
「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」
全3色 各7,260円（税込）
こだわりの筆で肌のキャンバスに一滴。凹凸を美しい光沢がカバーし、肌が自然にトーンアップ。
内側から溢れるような尊い眩さと立体感が際立つ濡れ艶発光肌を叶える美容液ハイライター。
STEP 3
「アンリミテッド mopo ルース パウダー」
全3色 各6,490円（税込）
肌心地を極めるサラサラのその先。
テカリ、毛穴レス*な透明美肌へ。
微小パール配合で透明感と肌トーンをアップしながら毛穴をぼかし、きめ細かな肌へと導くルースパウダー。
*メイクアップ効果による
*表示価格は希望小売価格です。
■シュウ ウエムラについて
1967年に誕生した日本発、メイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。
ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。
現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。
website: https://www.shuuemura.jp/
X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp)
instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)