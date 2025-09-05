Mountain Hardwearを代表する人気モデルAIRMESH SERIES「Octa(R)CPCP(R)」に独自のこだわりを加えた生地を採用しさらに進化して登場

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1993年にアメリカ・カリフォルニア州で誕生したマウンテンスポーツブランド「マウンテンハードウェア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン新宿区新宿6-27-30 7F 代表：マッスィモラッザリ)は、人気定番商品の「AIRMESH SERIES（エアメッシュシリーズ）」をリニューアルし、公式オンラインストア、各アウトドアスポーツ店にて2025年9月より発売を開始しました。

「AIRMESH SERIES（エアメッシュシリーズ）」は、通気性と保温性を両立した、空気のように軽いアクティブインサレーションです。特殊な中空繊維構造によって高い保温性と通気性を実現し、メッシュと起毛を一体化させたトリコット生地「Octa(R)CPCP(R)」により快適な着心地を提供。利便性の高さから、多くのユーザーに支持されてきました。

今回のリニューアルでは、Mountain Hardwear 独自のこだわりをさらに反映。従来よりも織りの密度を高めることで保温性と耐久性を強化し、さらに消臭効果のあるポリジン加工をプラスしました。加えて、新しいOcta(R)CPCP(R)は2色の糸を用いた編み立てにより、より豊かな色合いを表現。リバーシブル仕様となったことで、好みに合わせた着用が可能となりました。

展開モデルは、メンズ・ウィメンズともにフーディ・クルー・ハーフジップの3タイプ。カラーバリエーションも拡充し、幅広いスタイルに対応します。進化を遂げた「AIRMESH SERIES」は、ブランドを代表する定番アイテムとして、アクティビティを快適にサポートします。

■特設ウェブサイト：https://www.mountainhardwear.jp/shop/pages/airmesh.aspx

■展開アイテム

MENS

244(Wild Taupe)

起毛面・メッシュ面リバーシブルで着用可能

・AirMesh Long Sleeve Hoody／エアメッシュフーディ

品番：OM1295

価格：\13,200（税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm),244(Wild Taupe),430(Moon Blue),640(Aspect)

サイズ：S,M,L,XL

通気と保温を両立。レイヤリングの可能性を広げる軽量フーディ

通常の繊維の半分の重さでロフト感と保温性を持たせた特殊構造のポリエステル素材、帝人「オクタ」を使った人気シリーズが、さらに使いやすくなりました。マウンテンハードウェア独自のこだわりを搭載し、消臭効果を追加。前モデルより保温力、耐久性、フィット感を向上させ、秋冬の登山でより使いやすくなっています。登りの際の単体着用や稜線でのミッドレイヤーとしてなど、レイヤリングの可能性を広げる1枚です。

特徴

●高い通気性で快適な着心地をキープ

●保温性と軽量性の両立

●3ピース構造のフード

●左後ろにファスナーポケット

●レイヤリングしやすいデザイン

●ソフトなニット素材を使用したサムホールはHeiQ Mintを採用

●ラグランスリーブで動きやすさを担保

●消臭効果を追加

●リバーシブルで、好みの着心地に合わせて着用できる。

●技術の刷新により、色の表現が豊かに

・AirMesh Long Sleeve Crew／エアメッシュロングスリーブクルー

品番：OM1302

価格：\12,100税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm),244(Wild Taupe),430(MoonBlue),640(Aspect)

サイズ： S,M,L,XL

・AirMesh Half Zip／エアメッシュハーフジップ

品番：OM7942

価格：\13,750(税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm), 430(MoonBlue),640(Aspect)

サイズ： S,M,L,XL

WOMENS

640(Aspect)

・AirMesh Long Sleeve Hoody／エアメッシュフーディ

品番：OL4440

価格：\13,200（税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm),438(Avid),461(Ice Shadow),640(Aspect)

サイズ：XS,S,M

通気と保温を両立。レイヤリングの可能性を広げる軽量フーディ

通常の繊維の半分の重さでロフト感と保温性を持たせた特殊構造のポリエステル素材、帝人「オクタ」を使った人気シリーズが、さらに使いやすくなりました。マウンテンハードウェア独自のこだわりを搭載し、消臭効果を追加。前モデルより保温力、耐久性、フィット感を向上させ、秋冬の登山でより使いやすくなっています。登りの際の単体着用や稜線でのミッドレイヤーとしてなど、レイヤリングの可能性を広げる1枚です。

特徴

●高い通気性で快適な着心地をキープ

●保温性と軽量性の両立

●3ピース構造のフード

●左後ろにファスナーポケット

●レイヤリングしやすいデザイン

●ソフトなニット素材を使用したサムホールはHeiQ Mintを採用

●ラグランスリーブで動きやすさを担保

●消臭効果を追加

●リバーシブルで、好みの着心地に合わせて着用できる。

●技術の刷新により、色の表現が豊かに

・AirMesh Long Sleeve Crew／エアメッシュロングスリーブクルー

品番：OL4441

価格：\12,100税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm),438(Avid),461(Ice Shadow),640(Aspect)

サイズ：XS,S,M

・AirMesh Half Zip／エアメッシュハーフジップ

品番：OL6519

価格：\13,750(税込）

素材：AirMesh(ポリエステル100%)

カラー：004(Dark Storm),438(Avid),640(Aspect)

サイズ：XS,S,M

■ABOUT: Mountain Hardwear （マウンテンハードウェア）

1993年にアメリカ・カリフォルニア州で設立された マウンテンハードウェア。

創業当時から変わらないコンセプトは「 8000m を超える過酷な山でも使える、高品質で

耐久性のあるウェアおよびエキップメントを作る」こと。

すべての製品において「 耐久性があり、信頼性が高く、高品質であること 」を第一とし、

そのために数々のプロダクトテストや、クライマーやアルピニストなど、マウンテンスポーツにおける様々なジャンルで活躍するアスリートの声を元に開発を行ってきました。

固定概念にとらわれない挑戦を原動力として、フィールドで信頼できるタフな製品を作り続けます。

■読者からのお問い合せ先

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイヤル：0120-193-803

受付時間 月～金 10:00 18:00(土日祝休み )

http://www.mountainhardwear.jp/