朝井リョウ　作家生活15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』9月5日発売！　発売前重版も決定！

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）は、2025年9月5日に、朝井リョウさん作家生活15周年を記念する作品『イン・ザ・メガチャーチ』を発売します。

沈みゆく列島で、“界隈”は沸騰する――。

小説『イン・ザ・メガチャーチ』は、世代や立場の異なる3人が語り手。ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫った、朝井リョウさん作家デビュー15周年を記念する作品です。

「今年これ以上の衝撃作はない」など、全国の書店員から絶賛の声が続々。刊行前から大きな話題となり、2万部の発売前重版が決定しました。

＜あらすじ＞

あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒やしたい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる３つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。

「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」

＜『イン・ザ・メガチャーチ』特設サイト＞

https://info.nikkeibp.co.jp/books/campaign/121045/

特設サイトでは、各界からの感想コメントや書店員さんの声を紹介しています。

各界からの感想コメントも続々！

著者プロフィール

- 角田光代さん（作家）現代を舞台にしているけれど、この小説が描いているのは過去でもあり未来でもある。祈りも呪いも、救済も戦闘も、奉献も搾取も、解放も呪縛も、何かを信じる私たちの心に、矛盾せず共存している。その心こそメガチャーチといえるのかもしれない。- 田中東子さん（『オタク文化とフェミニズム』著者、東京大学教授）推し活をめぐって反転する二人の”すみちゃん”。退屈な日常で自分自身の生を消費しつくした果てに何があるのか、スリリングな展開にページをめくる手が最後まで止まりませんでした！- 斜線堂有紀さん (作家)物語という風に煽られ、炎を燃え上がらせる薪となること。それが不幸だと誰が決めた？きっと私達は愛することで得られる喜びと共に、愛することに焼かれる痛みをこそ求めている。- 入山章栄さん（経営学者、早稲田大学教授）とんでもなく面白く、恐ろしく、圧倒的なリアリティと解像度で現代社会の「ファンダム」の清濁を捉えた一冊。特に第7章からの加速がヤバすぎる。めちゃくちゃ勉強になりました。ビジネスパーソンは間違いなく必読！

朝井リョウ（あさい・りょう）

1989年、岐阜県生まれ。

2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。ほかの著作に『スター』『そして誰もゆとらなくなった』『生殖記』など多数。

書籍情報

『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）『イン・ザ・メガチャーチ』

著者：朝井 リョウ

発売日：2025年９月5日（金）

定価：2,200円（税込）

発行：日経BP 日本経済新聞出版

特設サイト：https://info.nikkeibp.co.jp/books/campaign/121045/