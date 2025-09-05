【4位に新顔登場！】「バズらせ王決定戦」8月の月間ランキング発表
「バズらせ王決定戦」8月ランキング
全国77店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ」などを運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、賞金1,000万円の大型動画コンテスト「バズらせ王決定戦」の8月の月間ランキングを発表いたします。
🚨 4位に順位変動！しんしん堂の快進撃続く
8月の月間ランキングでは4位に新たな動きが発生！しんしん堂が2作品同時ランクインという驚異的な結果を達成。
👑 8月の月間ランキング
🏆1位：縦列駐車の極み／エントリーNo.22 BROSレーシング
595,792pt（+3,514pt）不動の王者が安定成長
🥈2位：カラオケ禁煙ルーム客／エントリーNo.296 しんしん堂
151,385pt（+701pt）体験談の共感力で堅調キープ
🥉3位：I wonder 踊ってみた／エントリーNo.322 山本夢飛
51,834pt（+5,179pt）最大の伸び率で急上昇
⚡4位：カラオケ持込み禁止客／エントリーNo.363 しんしん堂 ← NEW！
43,223pt 新たにランクイン
🎭5位：花村想太(弟)Iwonder／エントリーNo.323 山本夢飛
39,131pt（+4,642pt）着実な成長継続
※(前回比)は4月の月間ランキング発表時の数値より算出
TOP5動画のサムネイル一覧
ミクチャ連動で次世代クリエイター参戦中！
現在開催中の「STUDIO BUZZ×ミクチャ オーディション」（～9/15）で新世代クリエイター続々参入！
豪華特典で話題沸騰
- TikTok25万フォロワー「愉快な101匹ブタちゃん」コラボ権
- 赤坂大型ビジョン掲載権
- リアルライバー×Vtuber同時開催
ミクチャオーディション詳細 :
📈 8月ランキングで見えた3つのトレンド
🔧 技術系コンテンツの安定力
縦列駐車の圧倒的ポイントが証明する「驚き技術」需要
体験談ジャンルの台頭
しんしん堂が2作品ランクインでカテゴリー制覇
💃 ダンス動画の成長力
山本夢飛が高い伸び率でジャンルの可能性を実証
9月ランキングを狙うチャンス到来！
🅰️ 定番YouTube投稿
🅱️ ミクチャ連動参入
話題の特別企画活用
🅲️ STUDIO BUZZ活用
STUDIO BUZZのレンタルスタジオで撮影しクオリティアップ！
今すぐLINE応募 :
📊 企画概要
賞金：グランプリ1,000万円 応募期間：～2025年12月14日
審査方法：YouTube再生数・いいね・コメント数の合計ポイント制
応募資格：制限なし（ジャンル自由）
