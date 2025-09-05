〈Laline × 高尾颯斗〉心をほどく甘やかさに、凛とした強さを重ねて。限定フレグランス「Warm Vanilla」タイアップキャンペーンを開始

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)

数多くのお客様に愛されてきた、限定フレグランス「Warm Vanilla(ウォームバニラ)」のタイアップキャンペーンに、俳優・高尾颯斗さんを起用し、ブランドの洗練された新たな一面を発信いたします。

高尾颯斗さんのシックな佇まいと、アーティスティックな魅力を全面に表現した、限定ビジュアルを公開。

さらに、順次公開となる、ドキッとする“ゼロ距離感”のショートムービーは、まるで高尾さんと同じ部屋で過ごしているかのような、香りを共有する没入感を演出。甘い幸福感に包まれる、ひとときをお楽しみください。

対象期間中に全国のLaline店舗と、公式オンラインショップで商品をご購入いただいたお客様に、ここでしか手に入らない「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。※無くなり次第、終了となります。

【キャンペーン】

開始日：2025年9月12日（金)～10月2日(木)

全国のLaline店舗および公式オンラインストアにて

■限定ノベルティトレカ(１種)

条件：税込4,950円お買い上げごとに、1枚プレゼント。

※無くなり次第終了

■Warm Vanilla トレカ付き限定セット(１種)

8,250円(税込)

【内容】

・シークレットトレカ

・バス＆ボディバブル500ml

・ボディクリーム200g

・ハンドクリーム30g

・限定BOX

※無くなり次第終了

【特設ページ】

プロモーションの詳細はこちら▼

https://www.laline.jp/lp/warmvanilla25sp.html

プロフィール

高尾颯斗

1999年9月17日生まれ、静岡県出身。映画『海辺の週刊大衆』（2018）、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』（2025）、舞台『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』（2025）などに出演、映画『エリカ』（2026）の公開も控えるブレイク必至の若手俳優。ダンス＆ボーカルユニット・ONE N' ONLYのRAP＆ダンサーとしても活動中。フジテレビ「R4 STREET DANCE」ではseason2 Rep.に就任しチームを率いるほどの実力の持ち主。