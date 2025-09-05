【13回連続】カオナビが「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」のタレントマネジメント部門で「Good Service」を受賞

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」が、スマートキャンプ株式会社が主催する、今最も評価されているSaaSを表彰する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」のタレントマネジメント部門において、合計6つの賞を受賞しました。

この度の受賞は「Good Service」「使いやすさNo.1」「営業担当の印象No.1」「機能満足度No.1」「サービスの安定性No.1」「サポートの品質No.1」の6つの賞になります。なお、各カテゴリーで総得点の高いサービスに対して付与される「Good Service」は、13回連続※の受賞になります。

※「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2022」より連続受賞

■ 使いやすさやサポートの品質など口コミ評価の総得点を元に選出

この度「カオナビ」が受賞した「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日～2025年6月30日までに、国内最大級のSaaS比較サイト「BOXIL」に投稿された口コミをもとに付与されるものです。使いやすさや機能満足度、サービスの安定性など、システムに対する評価のみならず、営業担当の印象、サポートの品質といった、当社社員の対応についても高く評価されました。

■「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」について

「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の詳細、選考基準は以下をご覧ください。

https://boxil.jp/awards/2025-autumn/

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート