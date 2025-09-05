テレビ朝日×電通が手掛けるスタートアップ＆新規事業開発応援プロジェクト“FTS”がYouTubeチャンネル『B talker』を開設

株式会社テレビ朝日

テレビ朝日と電通、Forbes JAPANが推進するスタートアップ・新規事業応援プロジェクト「FUTURE TALENT STUDIO（FTS）」は、新たなビジネスエンターテイメントトークチャンネル『B talker』を立ち上げる。



『B talker』は、「ビジネスの芽や種はあらゆるところに潜んでいる」というコンセプトのもと、AI・M&A・グローバル・教育・アート・エンタメなどの多彩な分野を舞台に、ジャンルを超えたクロストークで成功のヒントを発信していく新しいビジネストークコンテンツだ。

『B talker』の【B】は、Bold[大胆に]/Borderless[境界なく]/Belief[信念を持って]/Business[ビジネスを語ろう]を意味している。

■初回は、メルカリ会長・小泉氏×俳優・MEGUMIの対談。小泉氏「経営は直感」

初回企画「BasiQ」（9月5日(金)18時配信予定）には、メルカリ会長で鹿島アントラーズ社長の小泉文明氏と、俳優として活躍する一方、映画プロデューサーとしても活動するMEGUMI氏が登場。もともと面識はあったという二人だが、「ビジネスとエンタメの両方を経験している人と話してみたい」という小泉氏のリクエストから初めての対談が実現。異業種のトップランナーとして活躍する2人が、互いの経験や価値観をぶつけ合い、“成功のアンサー”を探る。

▽配信はYouTube公式チャンネルにて

https://www.youtube.com/@Btalker

配信概要

■チャンネル名：B talker(ビートーカー)

■初回配信：「BasiQ」

配信日：2025年9月5日(金)１８時配信（予定）

ゲスト：小泉文明（株式会社メルカリ会長、鹿島アントラーズ・エフ・シー社長）

MEGUMI（俳優、プロデューサー）

進行：平石直之（テレビ朝日アナウンサー）

■視聴方法：YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@Btalker

【FUTURE TALENT STUDIO とは】

「FTS」は、「未来を変える企業・新たな事業やサービスを創り出し、夢や希望を持てる社会へ。」をビジョンに、「ワクワクする未来を創る事業や起業家を生み出す」ことを実際に支援するビジネスプラットフォームです。テレビ朝日と電通が持つクリエイティビティ、事業プロデュース力、顧客ネットワークや、メディアとしての影響力に加え、Forbes JAPAN が有する起業家をはじめとしたビジネスネットワーク、そして、ReGACY の新規事業開発メソッド、スタートアップ創出の経験などを結集したプロジェクトです。

これから事業や会社を立ち上げる人のために、新規事業開発・起業を推進するプロジェクトの企画・実施や新規事業開発プログラムの提供、有益な情報の発信、そして、ノウハウやマッチングネットワークなどの提供を行っています。

https://future-talent-studio.com/