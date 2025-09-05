DHC、女性の活躍推進企業として「えるぼし」最高位の3つ星認定を取得

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー（本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎 緑、以下:DHC）は、女性活躍推進に優れた企業として、厚生労働省が認定する「えるぼし認定」の最高位となる3つ星を、2025年8月22日に取得しました。

当社では2023年の第二創業を機に、女性が安心して力を発揮できる環境づくりを推進してきました。また、より柔軟な働き方を実現するため、フレックスタイム制度や在宅勤務制度を導入し、全従業員が育児とキャリアを両立できる体制を整えています。これらを基盤として、成果を正当に評価する仕組みや柔軟な働き方を一層推進し、従業員一人ひとりが自分らしいキャリアを描き、その可能性を最大限に発揮できる企業文化の実現に取り組んでいます。

今回の認定を機に、今後もDHCは「しあわせを、ふつうに。」というパーパスのもと、多様な人材がそれぞれの個性と能力を最大限に発揮できる環境整備を進めます。そして、ダイバーシティのさらなる推進に努めるとともに、従業員の「ふつうのしあわせ」を支える取り組みを、一歩ずつ積み重ねてまいります。

■「えるぼし認定」とは

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みが優良である企業や団体を厚生労働大臣が認定する制度です。認定は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目に基づき、3段階で評価されます。当社はこの5 項目すべての基準を満たしたことから、最高位である3つ星の認定を取得いたしました。