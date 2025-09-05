カラフルな北欧デザインの世界へ！最新号『エル・デコ』No.192 発売！

株式会社ハースト婦人画報社

世界33の国と地域で発行されるインターナショナルなインテリア&デザインメディア『ELLE DECOR（エル・デコ）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、『エル・デコ』No.192を2025年9月5日（金）に発売します。特集は「プレイフルな北欧デザイン」と「デザインのいいオフィス」。

『エル・デコ』No.192「プレイフルな北欧デザイン」表紙



■特集：

プレイフルな北欧デザイン

『エル・デコ』No.192より

ハンス・J・ウェグナーやアルヴァ・アアルトなどデザインの巨匠を輩出してきた北欧ですが、近年彼らへのリスペクトとともに新しい潮流が生まれています。今号では自由でプレイフル、色彩豊かな新しい北欧デザインへご案内します。HAYをはじめとする最新北欧プロダクトカタログや気鋭のカラーリスト、テクラ・エヴェリーナ・セヴェリンの鮮やかなスタジオを取材。遊び心あふれた「キムポップ」によるデンマークのサマーハウスなど人気のルームツアーも。コペンハーゲン、ストックホルム、ヘルシンキを舞台にした現地クリエイターによるシティガイドには、気になるカフェやレストランにインテリアショップが満載です。

デザインのいいオフィス

『エル・デコ』No.192より

リモートワークが広く浸透し、働き方の多様性がすすむ現在、オフィスには機能性だけでなく、社員が足を運びたくなる高揚感のあるデザインや、居心地のよさが求められています。パリのアクネ ストゥディオズのクラッシックなオフィスや、デンマークの人気設計事務所BIG、三井物産都市開発の木の温もりを生かしたオフィスなど国内外の洗練されたオフィスを訪ね、これからのオフィス像を紐解きます。自宅でも使えそうなデザイン好きのための最新オフィス家具カタログも。

小関裕太が探す癒やしのデザイン vol.3

-人々をつなぎ、世界を一つにする建築が描き出す未来-

『エル・デコ』No.192より

俳優・小関裕太さんが心癒されるデザインと出合いその秘密を探る連載第3回は、

『藤本壮介の建築』展へ。2025年大阪・関西万博を訪れ大屋根リングに感動を覚えた小関さんが、リングの設計者である建築家・藤本壮介さんを訪ね、建築と未来のビジョンに触れます。

クリエイターの美意識が宿る家

『エル・デコ』No.192より

エリザ・オッシノが住むミラノのミニマルなアパートメント、マッテオ・トゥンが愛してやまないベネチアのセカンドハウスなど建築家やデザイナーなど４つのクリエイターのこだわりの住まいを紹介します。

●特別付録 HAYミニポスター

北欧デザイン特集と連動して、今号では北欧デンマーク発のインテリアブランド「HAY（ヘイ）」によるエル・デコ限定のミニポスターがセットになっています。

イラストはアーティストのジョナサン・エリーがHAYのドッグコレクションのために描きおろししたアートワークを元に制作した、エル・デコ限定の特別なミニポスターです。このポスターには表情豊かな犬の顔がロゼットに描かれています。

お部屋の雰囲気を変えずぎないB5サイズの小さめポスター、ぜひフレームに入れて飾ってみてください。

【販売価格】 1,650円（税込）

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

ネット書店での購入はこちら

■Amazon：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/ADA6DC52-1CDD-464F-BA69-DC99D8F6B154?channel=release0905

■ELLE SHOP:

https://elleshop.jp/web/commodity/000/354900205401/

■エル・デコ（1年5冊）+ 「HAY」のカトラリーと水筒がセットになったお得な

定期購読も発売！

2002年創業デンマーク、コペンハーゲン発のインテリアプロダクトブランド「HAY(ヘイ)」。

今号では、食卓をプレイフルに彩るHAYのカトラリー4本（ナイフ、フォーク、スプーン、ティースプーン）と水筒をセットにしてお届けします。

カトラリーは、ベルギーを拠点とするデザインデュオ、ミュラー・ヴァン・セヴェレンによって手掛けられ、心が弾むような軽やかな色彩とミニマルなデザインが魅力。

水筒は、ジョージ・ソーデンによってデザインされ、コントラストのはっきりした色に遊び心を感じるだけでなく、保温、保冷の機能も備えた優れものです。

組み合わせはA（カトラリー：イエロー、水筒：ブルー）、B（カトラリー：グリーン、水筒：ピンク）の２種類からお選びいただけます。

数に限りがあります。早めのお申込みがおすすめです。

【定期購読価格】 8,500円（税込）

『エル・デコ』1年5冊＋「HAY」カトラリーと水筒のセット

詳細と購入はこちら！⇒ https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/ed2509

■エル・デコについて

『エル・デコ』は世界33の国と地域で展開するインターナショナルなインテリア＆デザインメディアです。日本版の雑誌は1992年に創刊し、世界各国を結ぶ『エル・デコ』独自のネットワークを生かした貴重なインテリア実例、最新のデザイントレンド、世界的クリエイターの動向などに加え、日本版独自の取材によるオリジナルコンテンツを掲載しています。デジタル版では、速報性を重視した世界のデザインニュースや展覧会レポートを中心に、実用情報なども網羅。タイムレスに価値のあるものを見極め、生活に取り入れるためのアイデアを提供しています。

■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。https://www.hearst.co.jp

