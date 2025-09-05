出版社4社から「ヤバイ女キャラ」が集結!? 「令和のヤバイ女フェア」開催!!
株式会社講談社
美女バージョン
ヤバ女バージョン
出版社4社合同で、2025年9月5日(金)より、対象書店にて「令和のヤバイ女フェア」を開催いたします！ 集英社、白泉社、KADOKAWA、講談社から、選りすぐりの「ヤバイ女キャラ」が集結し、書店を盛り上げます。
対象となるのは、下記4作品。
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』(白泉社)
『のあ先輩はともだち。』(集英社)
『ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話』(KADOKAWA)
『平成敗残兵すみれちゃん』(講談社)
対象作品(既刊を含む)をご購入いただいた方に、1冊につき1枚の特製コラボポストカードを配布いたします。ポストカードのデザインは、4キャラの「表」の一面を切り取った「美女バージョン」と、「裏」の一面を映し出した「ヤバ女バージョン」の2種。ここでしか手に入らない限定デザインなので、ぜひコンプリートを！
※特典はランダムでの配布となり、なくなり次第終了となります。
美女バージョン
ヤバ女バージョン
～～対象店舗はこちら～～
https://magazine.yanmaga.jp/news/7868896342.html
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』
(C)Kamome Maruyono/HAKUSENSHA
『のあ先輩はともだち。』
(C)Enma Akiyama/SHUEISHA
『ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話』
(C)Circle Halberd (C)Noelle Namakura/KADOKAWA
『平成敗残兵すみれちゃん』
(C)SatomiU/KODANSHA