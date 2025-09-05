出版社4社から「ヤバイ女キャラ」が集結!? 「令和のヤバイ女フェア」開催!!

株式会社講談社

出版社4社合同で、2025年9月5日(金)より、対象書店にて「令和のヤバイ女フェア」を開催いたします！ 集英社、白泉社、KADOKAWA、講談社から、選りすぐりの「ヤバイ女キャラ」が集結し、書店を盛り上げます。

対象となるのは、下記4作品。

『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』(白泉社)

『のあ先輩はともだち。』(集英社)

『ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話』(KADOKAWA)

『平成敗残兵すみれちゃん』(講談社)

対象作品(既刊を含む)をご購入いただいた方に、1冊につき1枚の特製コラボポストカードを配布いたします。ポストカードのデザインは、4キャラの「表」の一面を切り取った「美女バージョン」と、「裏」の一面を映し出した「ヤバ女バージョン」の2種。ここでしか手に入らない限定デザインなので、ぜひコンプリートを！

※特典はランダムでの配布となり、なくなり次第終了となります。

美女バージョンヤバ女バージョン

～～対象店舗はこちら～～

https://magazine.yanmaga.jp/news/7868896342.html

