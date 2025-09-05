アイティフォー、従業員向け睡眠セミナーを初開催

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、2025年9月3日（水）に開催した従業員向け睡眠セミナーが盛況のうちに終了したことをご報告します。

当社では従業員の心身の健康増進を目指し、今年度から睡眠に対する施策を開始しています。本セミナーは、その一環である睡眠習慣改善プログラム「SLEEP UPGRADE」の第1ステップです。当日は75％以上を占める350名以上の従業員が参加しました。東京大学発のスリープテック／ニューロテックスタートアップの株式会社ACCELStars（本社：福岡県久留米市、代表取締役：宮原 禎）の協力のもと、睡眠のメカニズムや実践的な睡眠改善策について学びを深めました。

◆背景

当社では「人財の深化」を重要課題とし、従業員の健康のための各種施策に取り組んでいます。健康リテラシーの向上の施策として、従来は運動、食事、禁煙が多かったのですが、睡眠は自己肯定感、病気のリスク、仕事の生産性にも影響することが科学的にも立証されており、プレゼンティーイズム・アブセンティーイズムの改善への効果が高いと言われていることから、睡眠施策から展開することとし、6 月からパワーナップ（※）を推奨。続いてこの度、睡眠に課題を感じている、あるいは自身の睡眠課題に気づいていない従業員をサポートする睡眠習慣改善プログラム「SLEEP UPGRADE」を開始しました。従業員一人ひとりが自身の睡眠を見直すきっかけを提供し、健やかに働ける環境を整備することで、企業全体の成長につなげる狙いです。

◆睡眠セミナー開催概要

セミナーは、東京本社をはじめ、全国の拠点からオンラインで実施。従業員の75％以上を占める約350名が参加し、社内外から高い注目を集める取り組みとなりました。会場だけでなくチャット欄にも多くの質問や感想が寄せられ、睡眠改善への関心の高さがうかがえました。

日時：9月3日（水）16:00-17:00

場所：アイティフォー東京本社、オンライン

内容：睡眠のメカニズムや質を左右する要素、睡眠習慣を整えるために押さえるべきポイントなど、睡眠の新常識を紹介しました。

◆参加社員の声

◆今後の展開

- 睡眠は苦手だが、セミナーで学んだ内容を実践し、改善していきたい。- 寝る前にスマートフォンを見るのをやめようと思った。- 自分の睡眠習慣が正しかったことが分かってよかった。- セミナーの話を家族にぜひ共有したい。

「SLEEP UPGRADE」による睡眠改善施策のPDCAを回して定着・習慣化し、従業員が健康で力一杯働くことができる企業の実現を目指します。

・睡眠実態把握と個別アドバイス（2025年9月）

全従業員を対象に、睡眠×エンゲージメントサーベイ「SLEEP COMPASS Light」による睡眠チェックを実施。3日間のWeb問診の結果をもとに、改善アクションを提示する個別レポートが届きます。また、希望者から抽選で50名を対象に、睡眠改善サービス「SLEEP COMPASS」も提供。ウェアラブルデバイスによる臨床レベルの睡眠測定と個別コーチングを実施します。

・改善効果の検証（2025年10月～2026年1月）

プログラム参加後の変化を検証するため、10月頃にアンケートを配信します。2026年1月頃に全体の報告を行い、今後の取り組みに生かします。

当社は、今後も従業員がより健やかに働けるようサポートする取り組みを継続し、健康経営優良法人認定の取得も視野に、社員一人ひとりのウェルビーイング向上と企業価値の向上を目指してまいります。

（※）午後の生産性を高めるために行う、短時間の昼寝のこと。判断力・理解力・集中力の向上、作業効率アップなどに効果があるとされています。

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

