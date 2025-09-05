「“孫家の訓え”から学ぶ新しい思考法」孫泰蔵氏 × 井上篤夫氏 特別トークイベント開催！

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野裕一）は、2025年8月28日発売の新刊『一・五代目 孫正義』（井上篤夫 著）の刊行を記念し、特別トークイベントを開催します。

登壇するのは、孫正義氏の弟であり、自らも起業家として活躍する孫泰蔵氏。そして、本書の著者であり38年以上にわたり孫正義氏を取材・記録し続けてきた作家の井上篤夫氏です。ここでしか聞けない「孫家の思考の原点」について語り合います。

なお、本イベントはオンラインでもご参加いただけます。

本イベントの注目ポイント

AI革命に挑み続けるソフトバンクグループ代表の孫正義氏。

その揺るぎない意思決定の軸は、どこから生まれたのか。

彼が「世界で最も尊敬する人」と語るのは、父・孫三憲氏。

逆境を生き抜き、裸一貫から財を築いた父の背中にこそ、孫正義氏のリーダーシップの根源、“訓え”があったといいます。

本イベントでは、その“訓え”がどのように思考の原点として受け継がれ、さらに時代の変化に応じてどのように進化する思考法として磨かれてきたのかを深掘りします。

「なぜ、孫正義は“1.5代目”なのか？」

「変化の激しい時代において、思考の軸をいかに保ち、更新していくべきか？」

この対談には、単なる成功譚を超え、現代のビジネスパーソンにとって“知的資産”となる“思考の土台”が込められています。

このような方におすすめ

・変化の激しい時代における“本質的な思考法”を学びたいビジネスパーソン

・経営判断や組織づくりにおいて“原点”や“哲学”を持ちたい経営者・管理職

・情報やテクノロジーの先を読む“思考の起点”を探している若手リーダー

・孫正義・孫泰蔵兄弟の思考・行動原理に関心がある方

・「継承」と「革新」をテーマに、自社の次世代戦略を描きたい事業承継層

開催日時・場所

日時：2025年10月3日（金曜日）19時-21時 ※開場18時30分

会場：小原流会館地下2階イベントスペース エスパスI

https://share.google/KAwodGwSIBcFDHTSo

〒107-0062

東京都港区南青山5-7-17

アクセス：

【地下鉄】銀座線・千代田線半蔵門線 表参道駅より徒歩５分 ※B1、B３出口が便利です。

【バス】都営（渋88系統）南青山5丁目より徒歩２分

配信：

オンライン配信あり

アーカイブ配信：

会場・オンライン参加に関わらず、チケットをご購入いただいた方は、イベント終了後1か月間アーカイブ映像をご視聴いただけます。

お問い合わせ先

イベント申し込みWEBサイト：https://peatix.com/event/4565159