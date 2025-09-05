10月３日、日本NPOセンターが、『子ども・若者の居場所を支える』をテーマにフォーラムを開催

子どもや若者が安心して過ごせる「居場所」が、重要な「サードプレイス」として注目を集めています。


2023年12月には、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定され、全国各地で居場所づくりの取り組みが進められています。日本NPOセンターの調査でも、「居場所の運営」が重要な活動として位置づけられていることがわかりました。しかし、多くのNPOは、資金面や組織運営において課題を抱えています。


本フォーラムでは、居場所を運営するNPOが、それぞれの実践事例を発表します。また、企業や行政がどのように居場所づくりを支援しているかについても紹介します。


フォーラムを通じて、各団体の取り組みを共有し、相互理解を深めることで、今後の協力・連携のきっかけとなることをめざします。




【開催概要】


次世代育成フォーラム～子ども・若者の居場所を支える～


日時：10月３日（金）13:30～17:00



会場：全社協・灘尾ホール（東京都千代田区霞が関３丁目３番２号　新霞が関ビル）


アクセス：https://www.shakyo.or.jp/tsuite/access/index.html#linkj01



対象：子ども・若者の居場所を運営するNPO


　　　子ども・若者に関する支援を行う行政職員


　　　企業の社会貢献担当　


　　　子ども・若者の支援に関心がある財団関係者　など



参加費：無料


　　　　当フォーラムは「子ども/若者ライフサポートプログラム」の一環として、


　　　　武田薬品工業株式会社の寄付により実施します。



【プログラム詳細】


第一部　NPOの実践（13:30～14:45）


●不登校・ひきこもり支援にかかわる団体の活動実態調査報告


報告：


上田　英司（日本NPOセンター　事務局次長）



●子ども・若者の居場所を運営するNPOによる実践報告


報告：　


　・一般社団法人　カザグルマ（千葉県）


　・特定非営利活動法人　Since（滋賀県）


　・一般社団法人　office ひと房の葡萄（兵庫県）



コメンテーター：


新藤　こずえ氏（上智大学　総合人間科学部社会福祉学科　教授）


進行：


田尻　佳史（日本NPOセンター　常務理事）



第二部　企業・行政による支援　（14:50-15:50）


●支援事例の紹介


大西　修平氏（武田薬品工業株式会社　ジャパンファーマビジネスユニット　事業戦略部 事業企画＆プレジデントオフィス　ヘッド）


大山　宏氏（こども家庭庁　成育局　成育環境課　居場所づくり推進官）



●パネルディスカッション


「NPO・企業・行政の連携の“あり方”と“これから”」


子どもや若者の居場所づくりを広げていくために、NPO・企業・行政がそれぞれの立場からどのように連携できるかを探ります。本セッションでは、各主体による発題を通じて、協働の可能性と課題について理解を深めていきます。



進行：


林　大介氏（東洋大学　福祉社会デザイン学部　社会福祉学科 　准教授）


パネリスト：


大山　宏氏（こども家庭庁　成育局　成育環境課　居場所づくり推進官）


村木　厚子氏（一般社団法人Ｉ＆Ｏｔｈｅｒｓ　代表理事　社会福祉法人　全国社会福祉協議会 会長）


大島　誠（大島グループ　代表　日本NPOセンター　代表理事）



第三部　ネットワーキング　　（16:00-17:00）


■ネットワーキングタイム・ブースセッション


子ども・若者の居場所を運営するNPO


子ども・若者の居場所に関連するネットワーク団体



詳細：申し込みは下記へ


https://jnpoc-jisedaiforum.hp.peraichi.com/




お問合せ：日本NPOセンター（上田、佐藤）


E-Mail ：kw-life-support@jnpoc.ne.jp


電話番号：03-3510-0858