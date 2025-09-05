業界初！！10月期新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」地上波ドラマへバトンを渡す縦型ショートドラマを先行配信！！

株式会社プログレス

TikTokやInstagramで注目を集めるショートドラマアカウント「ショードラ/SHOW DRAMA」にて、葵わかなさんと神尾楓珠さんW主演の10月12日(日)スタートの新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（毎週日曜よる10時15分放送）に先行して、テレビドラマでは描かれない原作エピソードをショートドラマ化し9月からドラマ放送に向けて、順次公開していくことを決定いたしました。

地上波ドラマより先に、縦型ショートドラマが配信されるのは“業界初”となります。

ショードラは、福原遥さん、桜田ひよりさん、吉川愛さん、畑芽育さんがクアトロ主演した、全8話のオムニバスドラマ『みつめてそらして』(山戸結希 脚本・監督)を皮切りに、他にもピエール瀧さん、松本まりかさん、高嶋政伸さんを主演に迎え、これまで数多くのショートドラマを配信してきました。アカウント開設から今年で2周年を迎え、本作を機に、地上波ドラマとの連携をさらに強化してまいります。

この度、「すべての恋が終わるとしても」のショートドラマに出演する、18名のキャストを公開いたします。

9月8日（月）週に配信される、4つのエピソードに出演するのは、森日菜美さん、本島純政さん、島村雄大さん、エアさん（くれいじーまぐねっと）、砂田将宏 (BALLISTIK BOYZ) さん、伊藤愛依海さんの6名。

(左)本島純政、(右)森日菜美

エピソード「左利き」「終わりの瞬間」には、「彼氏を夏祭りに連れてくる」と友人と約束してしまった女子大生・日向花役を森さんが演じます。

エピソード「残念なプロポーズ」に、ちょっとおっちょこちょいな彼氏・高島海斗役を島村さんが、その彼女、如月陽奈役をエアさんが演じます。

(左)島村雄大、(右)エア(左)伊藤愛依海、(右)砂田将宏

エピソード「同じなのに」には、几帳面な彼氏・雄大役に砂田さん、そんな彼氏とは正反対で自由奔放な彼女・莉々花役に伊藤さんが登場します。

9月22日（月）週に配信されるエピソードでは、今井暖大さん、田倉暉久 (THE SUPER FRUIT) さん、米澤りあさん、椛島光さん、赤澤遼太郎さんが登場。

(左)田倉暉久、(中央)今井暖人、(右)米澤りあ

エピソード「ラブレター」では、今井さんが同級生に恋する高校生・タケトを、田倉さんがタケトの親友でモテモテな透を、米澤さんはタケトが想いを寄せる相手役・りなを演じます。

エピソード「結婚ってなに」には、同棲している彼氏に不信感を募らせる海優役に椛島さん、その彼氏・コウ役に赤澤さんが登場します。

(左)椛島光、(右)赤澤遼太郎.jpg

10月6日（月）週の配信エピソードには鈴木康介さん、日之出莉玖 (7m!n) さん、井本彩花さん、浅川梨奈さん、渡辺大貴さんが出演します。

(左)日之出莉玖、(中央)鈴木康介、(右)井本彩花

エピソード「シンデレラの靴」では、鈴木さんが彼女の誕生日にサプライズを計画する大学生の松田役を、日之出さんがその親友の坂本役を、井本さんが松田の彼女・桃子役を演じます。

エピソード「不満」では、一見幸せそうなカップルでありながら、別れを切り出した彼女・朱音役に浅川さん、その彼氏・大貴役に渡辺さんが登場します。

(左)浅川梨奈、(右)渡辺大貴

ショートドラマとテレビドラマの世界線が、どのように交わるのか、ぜひお楽しみに！

(左)山下幸輝、(右)大塚萌香

さらに、最後に配信されるエピソード「教科書」には、テレビドラマ版「すべての恋が終わるとしても」でも登場する蒼（あおい）役・山下幸輝さんと、沙知（さち）役・大塚萌香さんも出演。

テレビドラマでは描かれない、2人のエピソードを見ることができますので、合わせてお楽しみください！

▼ショードラプロデューサー コメント

この「すべての恋が終わるとしても」プロジェクトは、2周年を迎えたショードラにとって、新しいステージへの一歩となりました。

今作は、既にヒットしている原作ですが、地上波ドラマの放送前に縦型ショートドラマを配信することにより、更なる認知拡大をするとともに、縦型ショートドラマの魅力を存分に楽しんでいただける作品に仕上がっていると思います。

計10本のエピソード、多種多様な物語・演出・キャストでお届けいたします。

#すべ恋ショードラ

皆様ぜひ何度でもご覧ください。

▼ショートドラマ キャスト・スタッフ

※9月8日(月)週に配信予定

・エピソード「左利き」、「終わりの瞬間」 森日菜美、本島純政

・エピソード「残念なプロポーズ」 島村雄大、エア

・エピソード「同じなのに」 砂田将宏 (BALLISTIK BOYZ) 、伊藤愛依海

※9月22日(月)週に配信予定

・エピソード「ラブレター」 今井暖大、田倉暉久 (THE SUPER FRUIT) 、米澤りあ

・エピソード「結婚ってなに」 椛島光、赤澤遼太郎

※10月6日(月)週に配信予定

・エピソード「シンデレラの靴」 鈴木康介、日之出莉久 (7m!n) 、井本彩花

・エピソード「不満」 浅川梨奈、渡辺大貴

・エピソード「教科書」 山下幸輝、大塚萌香

制作協力：プログレス

制作著作：ABCテレビ

▼ショートドラマ配信予定媒体

◇「すべての恋が終わるとしても」公式Instagram・TikTok・TVer番組ページ

◇ニュースアプリSmartNews内

◇ショードラ【SHOW DRAMA】 公式Instagram・TikTok・LINE VOOM・ YouTube ショート

◇【ごっこ倶楽部】 公式TikTok

▼ショードラとは？

「ショードラ」は、縦型ショートドラマを起点とし、新しい作品制作の挑戦を行うプロジェクトとして2023年に始動。「ショードラ」アカウントでは、多彩な出演者＆タイアップなど幅広くショートドラマを配信し、国内ショートドラマ業界において、先駆けとなるアカウントとして、市場を牽引しています。

