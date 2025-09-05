アヴァンセ「アイフルールパレット」新発売記念イベントを華やかに開催

アヴァンセ株式会社

花々に彩られた華やかな空間に、人気インフルエンサーと「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリストがゲストとして来場。アヴァンセ株式会社（本社：東京都港区 代表：難波亮）は、９月５日（金）発売の新製品「アイフルールパレット」を記念し、8月30日(土)、六本木・ハリウッドビューティプラザにてスペシャルイベントを開催しました。

会場には、アヴァンセが公式スポンサーを務める「ミス・ワールド・ジャパン 2025」の ファイナリストや人気インフルエンサーなど、総勢38名が来場。花々に彩られたフォトジェニックな空間で、新製品の世界観を体感しました。

【花咲くまなざしを叶える「アイフルールパレット」】

まぶたに花びらを忍ばせるような透明感を演出する「アイフルールパレット」は、パーソナルカラーに合わせて選べる２色展開。仕込みクリームベースと３色のグラデーション設計により、誰でも簡単に奥行きのある目元を実現します。さらに美容成分を配合し、彩りとケアを両立。ひとりひとりの個性を美しく引き立てるアイテムとして、９月５日（金）に全国発売されます。

【イベントの様子】

＜ブランド・新製品のご紹介＞

司会進行は「アイフルールパレット」の開発者であるアヴァンセ株式会社PR・商品開発 川西桃花が担当しました。ブランドの紹介と、新製品「アイフルールパレット」の開発背景や製品名への想い、クリームベースやカラーへのこだわりなどを説明しました。

＜パーソナルカラー診断ステージ＞

「アイフルールパレット」がパーソナルカラー別に設計されていることにちなみ、イベントではパーソナルカラーの本質や向き合い方を学ぶ特別セッションを実施しました。

ステージには、元宝塚歌劇団/カラーリスト 酒向杏奈さんが登壇。モデルを用いた診断を披露しながら、宝塚歌劇団での経験から培った「内面からの自信」と「外見からの美」の両方を大切にする視点を紹介しました。 色を通じて「自分らしさを表現する」「自信をもって生きる」大切さを伝える酒向さんのアドバイスは、アイフルールパレットの世界観とも響き合い、多くの参加者に新しい気づきをもたらしました。

＜メイクステージ＞

今大注目のヘアメイクアップアーティスト 室橋佑紀さんが登壇し「アイフルールパレット」を主役にしたメイクステージを披露しました。仕込みクリームベースと３色のアイシャドウを順に重ねるだけで、誰でも簡単に奥行きのある美しい目元が完成する万能パレット。その魅力を最大限に引き出す塗り方や色の重ね方を、プロならではのテクニックを交えながら、わかりやすくレクチャーしました。思わず「自分もやってみたい！」と感じさせる内容に、会場は大いに盛り上がりました。

当日のメイクの流れは次のとおりです。

１.ベースメイク：「BPクリーム」のマットとツヤを組み合わせ、素肌感と立体感を両立したベースづくり。

２.アイメイク：「アイフルールパレット」のクリームベースと３色のアイシャドウを重ね、立体的で華やかな目元演出。

３.チーク：「ジョリ・エ ジョリ・エ ティントリップ」のプラムとレッドをブレンドし、頬に自然なツヤ感をプラス。

４.リップ：同じ「ジョリ・エ ジョリ・エ ティントリップ」のプラムとレッドの２色を唇に重ね、チークと統一感を出した仕上がりに。

５.仕上げ：「ラッシュセラムインマスカラ」で印象的で目力のある仕上がりに。

【会場はフラワームード一色に】

「アイフルール」の“フルール”は、フランス語で「花」を意味します。その名に込められた想いを体現するかのように、会場は色とりどりの花々の装飾とネオンで彩られました。まるで雑誌の１ページを切り取ったようなフォトジェニックな空間で、来場者は撮影会やケータリングを楽しみながら、五感を通じて「アイフルールパレット」の世界観を体感しました。

＜フォトブース＞

お花をメインモチーフとしたフォトブースで、プロのカメラマンによる撮影会が行われました。参加者はその場でカメラマンが撮影した写真と共にSNS投稿を楽しみました。

＜ディスプレイ＞

アヴァンセから新しく登場した「アイフルールパレット」を中心に、ブランドの様々な商品を並べた

特別ディスプレイを展開しました。

豊富なラインナップを一度にご覧いただける空間で、アヴァンセの世界観をたっぷり楽しめるブースと

なりました。

＜パーソナルカラー診断＞

フリータイムには、希望者を対象に酒向さんによる個別のパーソナルカラー診断を実施。

自分に似合う色を知ることで魅力を引き立てるとあって、多くの参加者が列をなし、会場は大いに盛り上がりました。

＜プレゼント＆ お花のギフト＞

来場者には、新製品「アイフルールパレット」２色を含むアヴァンセの人気商品と、アイフルールの製品名にちなんだ、一輪のお花をプレゼント。

＜ケータリング＞

「アイフルールパレット」のテーマに合わせたデザインのドリンクとスイーツでおもてなし。アイフルールパレットのパッケージのピンクやオレンジ色に合わせたドリンクが特に人気でした。

■製 品 名 : アヴァンセ アイフルール パレット

■カ ラ ー : 全2色

ブルーベース / イエローベース

■容 量 : クリームベース 1.2g

パウダーシャドウ 1.6g×３

■価 格 ： 1,980円(税込)

■販 売 先 ： 全国バラエティショップ、

ドラッグストア、自社ECサイト

【室橋佑紀さんメイクステージで使用したアイテム】※税込価格

■AVANCE（アヴァンセ）について

アヴァンセ株式会社は、1996年にハリウッド化粧品グループの若い世代に向けてたブランドとして誕生しました。同グループは、日本にハリウッド映画のメイク技術を初めて持ち込み、マスカラを広めたことでも知られ、アヴァンセはその伝統的な技術を受け継いでいます。2025年に100周年を迎えるハリウッド化粧品の技術を礎に、アヴァンセもその品質と革新を追及しています。

アヴァンセのブランド名「AVANCE」は､フランス語で「先行・リード・優位」を意味し、常に時代の先を見据えたトレンドを提案することを大切にしています。1990年代にはカリスマ的なアーティストの影響で細眉ブームが巻き起こり、女性の目元の美意識が急速に高まる中、1997年４月にまつ毛ケア美容液「ラッシュセラム」を発売し、大ヒットを記録しました。このラッシュセラムシリーズは今なおロングセラーとして愛され続けています。その後も「メイクしながらとことんケア」をコンセプトに、目元を中心とした製品ラインを拡大し、現在では目元以外の幅広い商品展開も行っています。

■会社概要 AVANCE

会社名：アヴァンセ株式会社

代表者名：難波 亮（代表取締役社長）

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ４F

TEL：03-3403-3817

取り扱いブランド：AVANCE および DESIR

取り扱い商品：まつ毛美容液他アイゾーンアイテム、リムーバー、スキンケア、ベースメイク他

URL：https://www.avance-cosme.co.jp

