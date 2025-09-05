株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、中小企業向けオンラインセミナー「中堅・中小企業向け 補助金活用のポイント」（以下「本セミナー」）を株式会社日本政策金融公庫（本店：東京都千代田区）の東京支店 中小企業営一事業と共催にて開催いたします。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、売上100億円を目指す成長志向の企業支援策として、中小企業成長加速化補助金や中堅・中小成長投資補助金をはじめ、注目されている補助金の概要を分かりやすくお伝えします。また、補助金申請書の策定におけるポイントについてもお伝えいたします。

2．セミナー概要

タイトル：中堅・中小企業向け 補助金活用のポイント

開催日時：2025年9月24日（水）15:00～16:30

会場：オンライン（Zoom）

定員：200名

参加費：無料

内容：【1部】中堅・中小企業向け補助金活用のポイント

講師：株式会社エフアンドエム 河合幹雄

（１）中小企業成長加速化補助金、中堅・中小成長投資補助金の概要

（２）その他注目補助金概要と補助金申請書策定のコツとポイント

【2部】日本政策金融公庫の制度融資等

講師：日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営一事業 融資課長 小形徹氏

3. セミナーのお申込み方法

以下のURLよりお申込みください。

https://fmltd-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_hugDxQCWRniIhr_q4uelew#/registration

申込受付期限：2025年9月19日（金）

オンライン参加の方には、事前にご案内をメールにてお送りいたしますので、当日までに視聴環境の確認等を行ってください。

視聴環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また、視聴にかかる通信費等は参加者負担となります。

〈個人情報の取扱いについて〉

申込時にご提供いただきました情報は、主催・共催側で共有いたします。これは本セミナーの運営およびアンケートの実施等による調査・研究、情報提供に使用するものであり、それ以外の目的では使用いたしません。なお、申込受付をもって、ご同意いただいたものといたします。

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年6月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：970人（2025年6月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/