¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþ¿Íor¥Ï¥ó¥µ¥àÈþ¿Í ¤É¤Á¤é¤¬¤ª¹¥¤­¡© °½À¥¤Ï¤ë¤« ÈþÍÆ»ï2¥Ñ¥¿ー¥óÉ½»æ¤ÇÂç¿Í¤ÎÀöÎýÈþ

¡Ö20Âå¤Îº¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£º£¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÇ¯¡¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔÏÇ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡£ÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÈÇ¡ØÈþÅªGRAND¡Ù½©¹æ¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþ¿Í¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀÈ©¡¢¥ì¥¶ー¥É¥ì¥¹¤«¤éÇÁ¤¯¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Îµ±¤¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÎÁý´©¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Îô¥¡¹¤·¤µ¡¢¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£½Å¸ü¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¡È¥Ï¥ó¥µ¥àÈþ¿Í¡É¤ÊÉ½¾ð¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°½À¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÉõ°õ¡£°Õ»×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ®½Ï¤·¤¿´ãº¹¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÈþÍÆ»ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È2³äÁý¤·¤Ç¤¤¤¤¡É¤¬Èþ¤·¤µ¤ÎÈë·í
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£ºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØºòÆü¤è¤ê2³ä¡¢±ÉÍÜ¤¬Â¿¤¯¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢ÅÔ¹ç¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê°½À¥¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¡È2³äÁý¤·¤Ç¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢È©¤äÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¶¦ÄÌ¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤¹¤®¤º¡¢¥ëー¥ë¤ò²Ý¤·¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÈë·í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°½À¥¤µ¤ó¤ÎÈþ¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ±À¤Âå¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÈþ¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦À¸¤¤Æ¡¢¤É¤¦»à¤Ì¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°½À¥¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Î¾ò·ï¡É¤È¤Ï¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ÎÂ³¤¤Ï»ïÌÌ¤Ë¤Æ¡£É½»æ¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¡¢ÉáÃÊ¤Î°½À¥¤µ¤ó¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¥¹¥¥ó¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤«¤é¤¯¤·¤ã¤Ã¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î°½À¥¤µ¤ó¤é¤·¤¤É½¾ð¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»£¤ê²¼¤í¤·
SHISEIDO¡¢SUQQU¡¢¥Ø¥ì¥Ê ¥ë¥Ó¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É¹ë²ÚÉÕÏ¿¤á¤¸¤í²¡¤·!!
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ë²Ú¤Ç¤¤¤¤¤Î!?¡×¤ÈËè¹æÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡ØÈþÅªGRAND¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¡£º£¹æ¤âÄ¶¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¯¥·ー¥ë¡¢SHISEIDO¡¢&Be¡¢3650¡¢SABON¡¢¥»¥°¥ì¥¿ ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥Ø¥ì¥Ê ¥ë¥Ó¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É7¥Ö¥é¥ó¥É·×12¼ïÎà¡£Áý´©¤Ë¤Ï¡¢SUQQU¡¢¥¯¥é¥é¥ó¥¹¡¢¥»¥°¥ì¥¿ ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢SHISEIDO¡¢¥¨¥ê¥¯¥·ー¥ë¡¢¥¨¥Æ¥ë¥Ê¥à¤Ê¤É7¥Ö¥é¥ó¥É·×10¼ïÎà¤ÎÉÕÏ¿¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈþÅªGRAND¡Ù½©¹æ¤Ï2¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
https://www.biteki.com/biteki-grand
