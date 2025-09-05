「モノが売れない時代に認知の壁を突破し、興味喚起から購買まで突き抜ける」―推されるブランドへ導く新刊『ファンダムマーケティング』【9/12発売・予約受付中】

ー可処分精神を味方に、今日の売上×明日のファンを両立するー

「開拓する。マーケティングの地平と、人と社会が心待ちにしていた喜びを。」をパーパスに掲げるトライバルメディアハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：池田紀行）は、高野修平（執行役員／Modern Ageレーベルヘッド）による新刊『ファンダムマーケティング～「今日の売上」と「明日の売上」を両立させる～』（技術評論社）を2025年9月12日に発売します。

認知だけでは売れない時代に、単なるタイアップではなく、コンテンツやIPの熱狂的なファンの熱量を抱えるファンダムの力をブランドのマーケティングに活かす「ファンダムマーケティング」を体系化したマーケティング・コミュニケーションの実務書です。

【ファンダムマーケティング｜3つのポイント】

【背景と本書の特徴｜「この商品でいい」ではなく、「この商品がいい！」を生み出す】

『ファンダムマーケティング ～「今日の売上」と「明日の売上」を両立させる～』- 「推される」を設計する・広告だけに頼らず、ブランド×IP×ファン（ファンダム）の三方良しで選ばれる理由をつくるリサーチや企画の方法論。章立てとケースで再現可能性を担保。- 成果と資産の同時最大化・従来のタイアップやインフルエンサーマーケティングをアップデート。・ブランド課題の見つけ方、ターゲットの考え方、意味を見出す文脈設計、効果を出すキャスティング、効果測定まで網羅。- 現場に効くケースと型・アイドル/K-POP/スポーツ/VTuber/アニメ…。エンタメIPの特性の把握から企業やブランドとの接続する6ステップを提示。

情報が過多な現代では、人々は降り注ぐ情報のシャワーを浴び、無数の広告に触れながらも、それが購買行動に結びつかない状況が常態化しています。本書はこの前提を起点に、ブランド・エンターテインメント・ファンダムの三者が共創することで「推される状態」を意図的に設計する考え方と手順を、当社の支援実績・事例とともに整理しました。

中心に据えるのは、「それなくしては生きていけない」「人生への活力」「癒し」「日々の最優先事項」として存在する「可処分精神」の活用です。従来のタイアップやインフルエンサー施策を単方向の告知で終わらせず、認知→興味→購買→愛着までを一連の体験として設計するタイアップへのアップデートを提案、短期の成果（今日の売上）と中長期の資産形成（明日の売上）を接続することを目的に、判断基準を明確化しています。

実装面では豊富な事例を含みつつ、ファンダムマーケティングの作り方や気をつけるべき点などを横断的に記し、自社のブランドや商品のターゲットとファンダムを抱えるアイドル／K-POP／スポーツ／VTuber／アニメ／声優／ゲームなどの相性、ファンダムの見つけ方、見極め方法などを多角的に掲載。さらに実施に至って疑問集などもまとめて、正しくブランドとエンタメIPとファンダムの施策を接続します。

こんな方におすすめ

- 新規顧客を獲得したい、売上を増加させたいと感じているマーケティングや宣伝担当の方- 広告・プロモーションを工夫しても「届かない」「響かない」「売れない」と感じているマーケティング担当の方- 自社のブランドにファンをつけたい、愛されたいと思っているブランド担当の方- インフルエンサーマーケティングやタイアップ施策、店頭販促施策の新しい可能性を模索しているPR・広告宣伝担当の方- クラスターファン（推し活層）との共創によるブランド価値向上に関心がある方- エンターテインメントIP事業者の方

書籍情報

- 書名：『ファンダムマーケティング ～「今日の売上」と「明日の売上」を両立させる～』- 著者：高野 修平（たかの しゅうへい）- 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）- 発売日：2025年9月12日（火）- 判型・ページ数：四六判・320ページ- 発行：技術評論社- ISBN：978-4-297-15054-9- Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4297150549 （予約受付中）目次（章立て）- はじめに・「届かない時代」の問題提起と、本書のテーマである“「推される」ための方法論”概要- 第1章 ファンダムとファンダムマーケティングを理解する・ファンダムとは何か。なぜ今ファンダムなのか。ファンダムマーケティングの価値とはなんなのか。- 第2章 ファンダムマーケティングの目的を決める・施策のタイプ分類とターゲット設定（近距離/遠距離トライブ等）- 第3章 IP（知的財産）のジャンル特性を把握する・アイドルから漫画・ゲームまでジャンル別のファンダム特性を整理- 第4章 ファンダムを自社に接続する・IP選定とリサーチ手法、セグメントマスの見つけ方、成功のポイント- 第5章 「ありがとう」と言ってもらえるコンテンツ設計・ファンダムに感謝されるコンテンツの設計と情報拡散デザイン- 第6章 ファンダム以外へ広げる・越境デザインによるファンダム外への波及戦略、各種ケーススタディ- 第7章 ファンダムマーケティングの効果測定・KGI/KPI設定法とファンダムマーケティングの独自指標の設計（「初速度」「熱狂度」「越境度」等）- 第8章 ファンダムマーケティングの真髄・継続性あるブランドづくり（タイアップ2.0概念、ブランドエクイティの考察）- 第9章ファンダムマーケティングの疑問あれこれ・よくある疑問 - 応援広告の意義、ファン卒業はある？インフルエンサー施策との違い…等、現場の疑問に回答著者メッセージ

10年前にトライバルメディアハウス内にエンターテインメントマーケティングレーベル「Modern Age／モダンエイジ」を立ち上げて以来、「ブランドとエンターテインメントの幸せな関係」をずっと探してきました。そんな試行錯誤の10年を経て、本書にたどり着きました。「ただの広告や人気度、知名度偏重のタイアップやインフルエンサー施策を重ねても届かない」「響かない」「選ばれない」という壁を、どう乗り越えるのか。その答えのひとつが、ファンダムマーケティングでした。

本書では、「今日の売上」と「明日の売上」を両立させるための道筋を、成功も失敗も含めたリアルとともに提示しています。フォロワー数だけに頼らないキャスティングの意味づけ、短期施策に留めない設計、そして認知→興味→購買→愛着までの一気通貫とは。ブランド・エンタメ・ファンダムの三者がWin-Win-Winになる具体的な方法を、実務の言葉で描きました。



※著者・高野修平が語った本書の出発点は下記noteでご確認いただけます。

https://note.com/modernage/n/n0bd5744d62b3

著者プロフィール

高野 修平（たかの しゅうへい）

株式会社トライバルメディアハウス所属 執行役員、Modern Ageレーベルヘッド。2015年、日本初のエンターテインメントマーケティング専門レーベル「Modern Age／モダンエイジ」を設立。エンタメ×企業タイアップの新境地を開拓。著書に『音楽の明日を鳴らす』（エムオン・エンタテインメント）や『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング』（共著）など多数。マーケティング系メディアでの連載や大学での講義、年間70回を超えるセミナー登壇など幅広く活動している。

出版記念セミナーのお知らせ

売上を実践できるー「今日の売上」と「明日の売上」を両立する方法ー

Modern Age／モダンエイジについて

音楽を中心としたエンターテインメント業界のマーケティング＆クリエイティブ支援と、ブランドとエンターテインメントを掛け合わせたコミュニケーションデザインを専門とするマーケティングレーベル。テレビ局や音楽配信会社、音楽レーベル/メーカー、アミューズメント施設といったエンターテインメント業界を支援しながら、ブランド側としても化粧品、ヘアケア、教育機関、観光、食品、音響機器メーカーなど多くのナショナルクライアントのマーケティングをプロデュースしている。自身でもIPを保有し、アーティストプロデュースなども手がけている。

会社概要

