AIでWeb制作が変わる！AIと文章も画像も共創する新時代のWEBオーサリングツール「WriterWriter」誕生！

開発背景 : Web発信の「時間とスキル」の壁を打ち破る

株式会社イノセントグランド

従来のWebオーサリングは、アイデア出しから執筆、HTML構造設計、公開に至るまで、そのすべてに多大な時間と専門スキルを要求してきました。株式会社イノセントグランドは、このWeb発信における「高いハードル」を根本から取り除き、「思いついたらすぐ形にできる」新しい情報発信のスタンダードを創出するため、WriterWriter（https://writerwriter.jp）を開発しました。

また、「WEBオーサリング」ツールの側面がありながら、「共創」に特化した「AIツール」としても広くご利用いただけます。

WriterWriterの主な特長

AIと共に執筆とデザインを。

管理画面では、アイデア出しのためにAIとチャットしながら作業もでき、シンプルな構成で直感的に操作いただけます。ログイン時には二要素認証を必須にしておりセキュリティも高めています。

WriterWriterサービストップ画面

ログイン画面

書き手のパートナーとしてのAI。発信のハードルを下げる「共創」のツールへ

AIチャット画面管理運用画面はかなりシンプルな構成ブレスト機能で、さらにアイデアを超加速。

WriterWriterは、ただ文章を整えるだけのツールではありません。ライターやブロガー、広報担当者、趣味の文章など、日々「書くこと」に向き合う方々にとって、発想の整理から構成作成、表現のブラッシュアップまでを支えるまさに、“伴走型AI”です。

「書きたいけど、言葉が出てこない」「構成がまとまらない」「伝わる表現にできない」「漠然とした内容を文章にしたい」そんな悩みに、AIがリアルタイムで寄り添い、言語化を支援。執筆のプロにも、書くことが苦手な人にも、新しい表現の可能性を提供します。

単なる生成ではなく、“書き手の意図を引き出す”ことを重視した設計により、ユーザーの頭の中の断片的なアイデアが、自然な文章として形になります。

WriterWriterは、まさに「発信したいすべての人」の味方となります。

1. "構造もAIで生成"HTML知識不要で高品質のWebページが瞬時に完成

AIがデザインの意図を読み取り、最適なセクション構成（見出し・段落など）をHTMLとして出力。Webデザインの知識がなくても自然なレイアウトのページをAIが作成します。

2. 訴求力のある画像も、検索不要でAIが提案

画像検索やフリー素材探しは不要。AIが内容を読み取り、訴求力のある画像を生成します。

さらに、「こんなイメージの画像が欲しい」といった具体的な指示を与えることで、あなたの意図に沿った画像を自由に生成することも可能です。

3. SEO対応のタイトル・概要文もワンクリックで

Google検索に強い構造を意識しながら、AIが最適なタイトル案や概要文を生成。アクセスを意識した情報発信も簡単に。

4. 独自ドメインもOK。自分の「メディア」がすぐ持てる

writerwriter.jpのサブドメイン、独自ドメインどちらにも対応し、企業・個人ブランディングにも最適。すぐに自分専用のサイトを持ち、公開できます。

※独自ドメインは、別途申し込みが必要になります。

5. “一瞬で表示”のスピード感 静的サイト×クラウド構成で超高速表示を実現

WriterWriterで生成されたページは、すべて静的HTMLとしてクラウド上に最適配置されます。

サーバーレスポンスを待たず、キャッシュ不要で瞬時に表示されるため、読み込みはストレスゼロ。

アクセスが集中しても、強力なクラウドネットワークが高速配信を実現します。

6. AIとのブレストでアイデアを無限に創出

WriterWriterのAIは、単に文章を整えるだけでなく、「AIブレスト機能」であなたのアイデアパートナーとなります。AIにペルソナを設定することで、専門家やクリエイター、特定のターゲットになりきったAIが次々と新しいアイデアを提案。頭の中にある断片的なイメージも、この機能を使えば驚くほどスムーズに具体的なコンテンツへと昇華されます。

7. Webオーサリングだけじゃない！AIツールとしての利用も可能

WriterWriterは、Webサイトの作成に特化しているだけでなく、AIツールとして単独で利用することもできます。 企画のブレストや文章のブラッシュアップ、画像素材の生成、SEOキーワードの選定など、Webオーサリング以外のさまざまな用途でAIの力を活用できます。あなたのクリエイティブな活動を多角的にサポートする、まさに万能なAIパートナーです。

8.チーム機能で「書く」を加速する

WriterWriterは、チームでの協業を強力にサポートします。チーム機能を活用すれば、複数人でサイトのコンテンツを共同管理できます。

権限グループにより、編集、公開といった細かな役割と権限を割り当てることが可能です。これにより、誤った変更を防ぎ、組織内でのスムーズかつ安全な情報発信を実現します。複数のライターで記事の執筆・管理を行ったりと、多様なシーンで活用いただけます。

この機能は、特に企業や団体での利用において、効率的なコンテンツ運用とガバナンス強化に貢献します。

高精度＆プライバシー重視

Googleの有料版Gemini採用により、商用利用に適した高精度なAI生成を実現するとともに、入力された情報がAIの学習データとして再利用されない、プライバシー保護に配慮した安全な設計です。

安心してご利用いただける環境の中で、ユーザー一人ひとりの発信力を最大化すること。それがWriterWriterの使命です。

主な利用シーン

個人のポートフォリオ・ブログ制作

ライター、デザイナー、クリエイターが自身の実績や思考を発信する場として。

企業・店舗のキャンペーンページやお知らせページ作成

新商品・新サービスの特設ページを、スピーディに構築。

プレスリリースや社内報のWeb化

広報担当者が自社の情報を「即時に、見栄えよく」発信可能。

SNSやYouTube連携のマイクロサイト

リンク用プロフィールページや動画まとめサイトも数分で完成。

NPOや地域団体の情報発信

専門知識不要で、誰でも情報発信ができることで、多様な発信主体を支援。

利用料金について

WriterWriterは、すべての機能が従量課金制で提供されています。

初期費用や月額固定費はなく、使った分だけ課金される料金体系のため、個人ユーザーから法人利用まで、無駄なくご利用いただけます。

ページ生成や画像生成など、各種アクションに応じた料金設定で、必要なときに、必要な分だけAIの力を活用できます。

「まずは少額で試してみたい」「必要なときだけ使いたい」といったニーズにも応える柔軟な料金体系で、初めての方でも安心してご利用いただけます。



従量課金制の料金表についてはこちらからご確認いただけます。(https://writerwriter.jp/site/pricing.html)

開発リーダーからのコメント

WriterWriterは、「Webサイトを誰もがもっと自由に、簡単に使えるようにしたい」という想いから生まれました。

「Webサイト制作はプロの仕事」という常識がある中で、個人が情報発信する「本拠地」としてのWebサイトを持つハードルは高いままでした。WriterWriterは、HTMLやデザインの知識がなくても、AIが文章作成や構成、画像素材の準備などををサポートし、思い描いたWebページをすぐに公開できる新しいツールです。

「伝えたい」という気持ちさえあれば、誰もが今すぐWebサイトを持てるようになる世界を目指し、WriterWriterはこれからも進化し続けます。AIとWebの力で、「発信の自由」をより多くの人に届けていきます。

お安くご利用いただけるキャンペーン開催！

2025年10月3１日までに登録いただきましたユーザ様に関して、お安く利用いただけるキャンペーンが適用されます。

キャンペーン適用により、通常の機能とAI機能（画像生成以外）が80%OFF！

画像生成も20％OFFで三ヶ月間ご利用いただけます。

この機会に是非ご利用ください。

ご利用はこちら

WriterWriter公式サイト：https://writerwriter.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イノセントグランド WriterWriterサービス お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/1j5LeOoYOtcTP7rMqXBF-ds2shXesVZzsDr3L8UexzYg/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflC3fBojR2bhpD0D7maJi_2Q7_vCvCGwZr-c5IGHF5pqBJKA/viewform)

【サービス提供企業情報】

株式会社イノセントグランド

代表取締役 山川 優太

本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20-2F

主な事業 システム開発/保守/運用