台湾の電子機器製造受託企業Mighty Net、第4回 ネプコン ジャパン [秋] -エレクトロニクス開発・実装展-に出展

台湾の電子機器製造受託企業 Mighty Net（本社：台湾、代表：Ray Tai）は、2025年9月17日（水）～19日（金）に幕張メッセで開催される 「第4回 ネプコン ジャパン [秋] -エレクトロニクス開発・実装展-」 に出展します。

Mighty Netは38年以上にわたり、PCB実装から完成品組立、機能試験、信頼性評価、部品調達までを含む一貫製造のサービスを提供。ISO 9001／14001、IATF 16949、ISO 13485、Apple MFiなどの国際品質認証を取得し、IoT、車載、医療、産業制御、家電など多様な分野に対応しています。特にIoT分野では、海外スタートアップとの協業やセンサー機器、スマートデバイス開発の豊富な実績を持ち、日本市場への導入支援も行っています。

今回のブースでは、電子機器の開発から量産までのプロセス展示や、支援したスタートアップ製品のデモを実施。また、スタートアップや企業の新規事業を支援する 「Mighty Link」 の取り組みや、台湾の有力スタートアップ事例もご紹介します。

出展イベント概要

・出展先：第4回 ネプコン ジャパン [秋] -エレクトロニクス開発・実装展-(https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp.html#/)

・開催日時：2024年9月17日（水）～9月19日（金）10:00～17:00

・会 場 ：幕張メッセ ホール1～3

・ブース：8-33

・入場料：無料（要事前来場登録）

申し込みはこちら(https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1443922282791682-UVK)（Mighty Net専用登録フォーム）

出展の見どころ

Mighty Link（PoC検証環境の提供）

昨年の様子～１～昨年の様子～２～- 38年の電子機器製造受託の実績と多分野対応力- IoT機器・スマートデバイスの開発・製造事例- 国際品質認証に裏付けられた製造クオリティ- 電子機器開発～量産までの一貫プロセス展示- スタートアップ支援プログラム「Mighty Link」と台湾スタートアップ事例

Mighty Linkは、Mighty Netの製造アセット（試作設備、量産ライン、技術リソースなど）を外部に開放し、スタートアップや新規事業チームに対してPoC（概念実証）やプロダクト開発を支援するプログラムです。

これにより、参加企業は製品化までのスピードを加速でき、Mighty Netは新たな顧客候補の創出とスマートファクトリー化を同時に推進します。

さらに今回は、Mighty Linkを活用して事業を拡大している台湾のスタートアップ2社の一部展示も行います。

Mighty Netについて

- BILINK CORP.(https://www.rpa.emily.tips/?lang=en) (ソリューション名：EMILY.RPA)ノーコードで誰でも使える業務自動化ツール（RPA）です。複数プラットフォームやAIツールと連携し、スケジュール・メール・APIなど多彩なトリガーに対応、幅広い業界で導入実績80社以上- Spatial Topology Co, Ltd.(https://www.spatial-topology.com/)AIoTによる位置情報ソリューションで、施設のDXを推進し、最適なLBS（位置情報サービス）を構築します。Mighty Net

台湾発のハードウェアアクセレーターとして38年以上にわたり培ったIoT電子機器製造受託事業の経験を活かし、革新的なハードウェア製品の研究開発から量産に至るまで、包括的なサポートを提供しています。また、製造に留まらず、ビジネス拡大のサポートやスタートアップエコシステムを強化するための積極的な支援もグローバルに展開しています。

本社所在地：台湾 新竹

代表：Ray Tai

HPはこちら(https://www.might.com.tw/jp/)