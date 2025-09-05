新人がAIで単独開発、2ヶ月で「スタッフ検索システム」を完成。ベテランの品質管理のもと企業向けにも提供開始

株式会社 TAM

株式会社TAM（大阪市北区、代表取締役：爲廣慎二）は、新人プログラマーがAI駆動開発により約2ヶ月で開発し、ベテランエンジニアによるコードレビューとセキュリティ配慮を経て完成した、ホスピタリティ重視の『スタッフ検索システム』を2025年9月より企業向けに提供開始いたします。開発プロセスの実証実験として興味をお持ちの企業様からのお問い合わせをお待ちしております。

【AI駆動開発に入社2日目から挑戦した新人プログラマー】

教育現場からITへ転職、入社翌日の「無茶ぶり」をAIで解決

和田さん（26）は、関西学院大学で発達心理学を学び、3年間教育現場で働いていました。教育現場でITを活用したい気持ちが高まり、テックアイエス（プログラミングスクール）で6ヶ月間プログラムを学習。

2025年4月1日、実務未経験でTAMにプログラマーアシスタントとして入社しました。

現在も開発は続いており、年内公開予定のslack連携リアルマッチング機能（コンテキストからリアルにスタッフ同士をつなげる）をユーザーストーリーの作成から開発まで自走して開発中です。

スタッフ検索システム： スタッフ一覧と詳細ページ

スキル検索以上の「ホスピタリティ重視」な設計

「TAM People Search」は、従来のスキルやプロジェクト検索を超えた「趣味・関心」によるスタッフ検索システムです。

技術構成図＋管理画面

モダンな技術スタックを採用

- 趣味タグ検索：「アニメ」「食べ歩き」「映画」「登山」「AI開発」など、興味でつながる- 座席表連動：偶然の出会いをサポートするためにも誰がどこに座っているのか東京大阪を始めとした拠点ごとに提示（管理画面のxy座標から更新可能）- コンテンツ更新：各自が自由に情報更新可能、WordpressのようなCMS機能- 管理機能：管理者の更新業務はすべてSalesforceで更新できるので、プログラム知識がなくてもバックオフィスチームだけで対応可能。

「TAM People Search」は、Heroku（サーバー）とSupabase（データベース）を組み合わせたモダンな構成で開発。Google OAuth認証により、セキュアなアクセス管理を実現しています。

管理機能は6つのカテゴリー（スタッフ管理・チーム管理・拠点管理・座席表管理・ドメイン管理・タグ管理）で構成され、すべてSalesforce連携により、プログラミング知識なしで運用可能です。

9月より企業向けサービス提供開始、導入コストを抑えた柔軟なプラン

「TAM People Search」は、2025年9月より30名～300名程度の社内チームや企業向けのサービスとして提供を開始いたします。

（他の仕様でも対応できるようカスタマイズ可能です）

提供プラン：

- 自社で環境設定とカスタマイズ可能な企業様：無償提供（実費がかかる場合は別途）- アプリケーション設定が必要な場合：設定費用10人日程度～- 環境構築＋カスタマイズ対応：20人日程度～

導入しやすい価格設定により、1社でも多くの企業で社内コミュニケーション活性化をご支援したいと考えています。



また、AI駆動開発についてご相談されたい企業様からのお問合せもお待ちしております。

● デモサイト

デモサイトにゲストログインが可能です。お気軽に実際の機能を操作してお試しください。

https://trial-people-search.tam-tam.co.jp/

