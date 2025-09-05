「FOOD展2025」製造から供給まで、食品産業の課題解決型複合展【来場登録受付中】

前年を上回る200以上の出展企業が集結！

アテックス株式会社

2025年10月15日(水)から17日(金) の3日間、東京ビッグサイト東ホールにて『FOOD展2025』を開催します。

本展示会は「給食・大量調理」「食品衛生」「食品工場設備」「食品物流」「惣菜製造」など、“食”に関わる5つの分野を併催した秋口唯一の食品産業向け展示会です。

さらに本年は、来場者からのリクエストが多かったDX化に焦点を当てた

「FOOD-DX」を5つの分野を横断する特別企画分野として設置。

食品業界への参入を考えるシステムベンダーが多数出展します。

また、出展企業による最新製品・サービスの展示に加え、業界の有識者による多数のセミナーでは最新の事例紹介や業界動向に関する講演など、盛りだくさんの情報発信をし、食品の製造から供給に

関わる現場のさらなる課題解決を目指します。

■WEB事前来場登録受付中！ セミナー予約サイトは近日公開予定

※ご来場ならびにセミナー聴講登録には、事前来場登録が必須です。

〇来場登録フォーム

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/visitor/(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/visitor/)

〇出展者一覧・検索

https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/food2025/?s=&paged=1(https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/food2025/?s=&paged=1)

【5展横断企画 FOOD-DX】

給食・大量調理DX、衛生管理DX、生産・製造DX、食品物流DX、惣菜DXなど「DX化」に焦点を当て、各展示会の出展対象にピックアップ。食品業界の人手不足解消・業務効率化に向け、DX分野の展示・情報発信を大幅に強化しました。

また、会場内オープンステージにてFOOD-DX対象出展者による

パフォーマンスセミナーを実施いたします。(聴講登録不要)

【特別企画】

■展示会概要

〇名 称：FOOD展2025 -食品産業の複合展-（総称）

〇会 期：2025年10月15日(水)～17日(金) 10：00～17：00

〇会 場：東京ビッグサイト 東4・5ホール

〇出展者数：209社(9月5日現在)

〇構 成：フードシステムソリューション -給食・大量調理設備機器・資材展-

フードセーフティジャパン -食品安全・衛生対策資材展-

フードファクトリー -食品工場設備・エンジニアリング展-

フードファクトリー -食品製造・加工機器展-

フードディストリビューション -食品物流機器・資材展-

惣菜・デリカJAPAN -惣菜製造設備機器・資材展-

〇同時開催展：エヌプラス(N-Plus)2025、陸上養殖設備展2025