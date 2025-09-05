SEOツール「パスカル」が「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」SEOツール部門で「Good Service」と「カスタマイズ性No.1」に選出

株式会社オロパス

株式会社オロパスが提供するSEOツール「パスカル」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」のSEOツール部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されたことをお知らせします。

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS（※）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日～2025年6月30日までの1年間に「BOXIL」上へ新たに投稿された口コミをもとに審査しています。今回「パスカル」はSEOツール部門にて「Good Service」のほか、「カスタマイズ性」の項目でNo.1を受賞しました。

※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

SEOツール「パスカル」は2つの賞に選出

・「Good Service」とは

「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービス

・「カスタマイズ性No.1」とは

「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービス

実際に投稿された口コミ（抜粋）

・記事作成の精度と効率を向上させるSEOツール

導入以前は、目視で共起語を選出し、ライターと打合せを重ねて記事内容を決定していたため、多大な手間と時間がかかっていました。パスカルを活用することで、必要な指示が一覧で即座に表示されるようになり、指示内容が明確化されました。これによりライターとのコミュニケーションが効率化し、記事作成にかかる時間が大幅に短縮されました。また、記事の評価もパスカル内で統一された基準のもと行えるため、評価の公平性と精度が向上しました。

出典：スマートキャンプ, BOXIL https://boxil.jp/service/9583/reviews/64250/

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

キーワード選定から競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「AI記事構成案機能」で作業リソースも大幅短縮できるうえ、AI時代のSEOコンテンツ作成にも対応しています。

また、AI Overviews調査もでき、次世代のSEOの対策に必要な分析も行ってくれるため、初心者から上級者まで幅広く活用できるツールとなっています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,750社にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

