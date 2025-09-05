足の専門医も認めるプレミアムハンズフリーシューズ「Orthofeet（オーソフィート）」はこの秋、全国展開へと拡大、“ハンズフリーブーツ”も加わりモデル数は80超えへ

株式会社三栄コーポレーション

株式会社三栄コーポレーション（東京都台東区、代表取締役社長 水越 雅己、東証スタンダード上場 証券コード8119）の100％子会社である株式会社ベネクシーは、アメリカ発のフットウェア「Orthofeet（オーソフィート）」を今秋、全国展開まで拡大します。同ブランドは2024年より同社が独占輸入販売を開始。これまでの自社直営店舗・オンラインショップでの展開に加え、全国百貨店・靴小売店、

整体院・接骨院やスポーツ専門店でも展開を始め、本年9月には国内取り扱い店数は80以上に及びます。

写真）ナチュラルなウッド調の壁面・什器が印象的な「Orthofeet 新宿」店内

かがまずに脱ぎ履きが可能なだけでなく、かかと部の独自開発のバネ構造によりホールド感を保てるハンズフリー機能に加え、クッション性に優れた三層構造のインソールや、足の形に合わせてフィッティングをカスタマイズできるパーツの同梱により、足の専門医も認める「プレミアムハンズフリーシューズ」として注目されるオーソフィート。国内導入2年目の今季は、撥水加工を施したレザーのサイドゴアブーツや、軽いアウトドア向けトレッキングブーツなど、種々のシーンに合わせた“ハンズフリーブーツ”や、ハンズフリー仕様のドレスシューズ、クリーンなルックスのレザースニーカーも新たに加わり、展開モデル数は80を超えます。定番シューズ、ドレスシューズからサンダル、ブーツに至るまで、ほぼ全モデルで2幅を用意しております。

「ベネクシー 新宿」1Fは「オーソフィート 新宿」へ ブランド初のオーソフィート専門路面店が誕生

2023年9月よりフットウェアのマルチブランドショップとして展開してきた、自社直営路面店「ベネクシー 新宿」は、1F部分を「オーソフィート 新宿」に改称。2025年9月5日より装いも新たに、ブランド初のオーソフィート専門路面店に生まれ変わります。同店は国内随一の商品数を誇る代表店舗として、快適な歩行を促進するオーソフィートの各種フットウェアを提案していきます。

8月下旬に浦和パルコ、10月上旬に調布パルコにて、期間限定のオーソフィート専門店を続々オープン、催事店舗の開設も9月以降さらに加速

このたび、浦和パルコおよび調布パルコにて、期間限定のオーソフィート専門店をオープンします。

日程 屋号 出店先施設・フロア

25年8月23日(土) ～ 26年2月22日(日) オーソフィート 浦和パルコ 浦和パルコ2階

25年10月5日(日) ～ 26年1月29日(木) オーソフィート 調布パルコ 調布パルコ3階

また、9月より各地の百貨店や商業施設にて催事イベントの開催を、さらに加速して参ります。

直近の国内での代表的な催事開催予定は下記の通り。この他、取り扱い店舗の拡充も進み、北は北海道から南は九州まで、全国80を超える店舗での展開にまで広がっております。

日程 出店先施設 出店フロア

25年8月27日(水) ～ 9月9日(火) 鶴屋百貨店 本館2階 婦人靴売場

25年9月10日(水) ～ 9月23日(火) 大丸神戸店 1階 婦人靴売場

25年9月24日(水) ～ 9月30日(火) 丸井今井札幌本店 大通館2階 婦人靴売場

25年9月24日(水) ～ 9月30日(火) 山陽百貨店 西館2階 婦人靴売場

25年10月1日(水) ～ 10月7日(火) 伊勢丹立川店 2階 レディスシューズ売場

25年10月1日(水) ～ 10月7日(火) 西宮阪急 2階 婦人靴売場

25年10月15日(水)～10月21 日(火) 名古屋栄三越 3階 婦人靴売場

撥水レザー仕様のサイドゴアブーツや、アウトドア向けトレッキングブーツなど種々のシーンに合わせた“ハンズフリーブーツ”が新登場

WOMENBLISS / ブリス \31,900

ライニングのフェイクファーがオトナ可愛いレディースブーツ 。撥水加工を施したスエードレザーアッパーと、滑りにくいアウトソールにより、急な小雨にも対応可能。

カラー：ブラック、チョコレート、キャメル

サイズ：US サイズ5.0～8.5（22.0cm～25.5cm）

STRIDE / ストライド \29,700

自然な足運びをアシストするロッカー構造のアウトソールで、アクティブなシーンに最適。クリーンなルックスも魅力のレザースニーカー。

カラー：ブラック、エクリュ

サイズ：US サイズ5.0～8.5（22.0cm～25.5cm）

WOMENMENDALTON / ダルトン \34,100

アッパーに防水レザーを採用した、ちょっとした

アウトドアにも活躍するトレッキングブーツ。

カラー：ブラック、ブラウン

サイズ：US サイズ7.0～11.0（25.0cm～29.0cm）

BLAIRE / ブレア \30,800

撥水レザー仕様のサイドゴアブーツ。締めつけのない、ゆったりとしたフィット感の一足は、たくさん歩く秋旅に おすすめ。

カラー：ブラック、チョコレート、マッシュルーム

サイズ：US サイズ5.0～8.5（22.0cm～25.5cm）

定番シューズ KITA/YARIが一般社団法人日本ウオーキング協会の「公認」製品に

WOMENKITA / キタ \19,800

オーソフィートのブランドを代表する定番シューズ「KITA（キタ）」・「YARI（ヤリ）は、足病学に基づく設計、高機能とその快適な履き心地が評価され、このたび一般社団法人日本ウオーキング協会の「公認」製品に。

日本ウオーキング協会とは：

1964年10月、東京オリンピックの年に「歩け歩けの会」として誕生。

60年間、歩くことに特化してきた組織。昨今は官公庁などと協働し、ファミリー向けウォーキングイベントなどを主催、協賛している団体。

ABOUT

Orthofeet（オーソフィート）はロン・バーとマイケル・バー兄弟により1984年に設立。ロンは

生体医工学博士号を、マイケルは機械工学修士号を取得。1970年代、兄のロンが足を欠損した悲劇が契機となり、自身のように足の症状に悩みを抱える人に向けたインソールの開発とフットウェアの製作に着手。マイケルの機械工学の専門知識も活かし、今日のブランドの礎を築きました。

◆オーソフィート日本公式サイト：

https://www.orthofeet.jp/

◆オーソフィート日本公式インスタグラム：

＠orthofeet_jp

(株)ベネクシー会社概要

本社︓東京都台東区寿4丁目1番2号三栄寿ビル3階、資本金︓90百万円、社長︓海野 祥之

設立︓2002年5月 株主︓(株)三栄コーポレーション100％出資

株式会社三栄コーポレーション

当社は、ベッドや机、鍋やキッチン用品の家具家庭用品、バッグ・スーツケース・靴の服飾雑貨、ミキサーやドライヤー等の調理・理美容家電製品を扱います。この商品群の中で、商品にお取引先様のブランドを冠し、アジアを中心に調達を行うOEM事業と、ブランド発掘や自社ブランドの企画開発を行い、卸売りに加え、実店舗やECショップ等の小売運営まで実施するブランド事業を展開。ニッチですが、グローバルに販路を持つ、1946年創業の生活用品に特化した専門商社です。

＊東証スタンダード市場上場、証券コード8119

URL https://www.sanyeicorp.com/