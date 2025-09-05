RESERVA予約システム、自治体DX推進を支援する情報サイト「RESERVA lg」を全面リニューアル

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、自治体・官公庁の業務改善DXに特化した情報サイト「RESERVA lg（レゼルバ・エルジー）」を全面リニューアルしました。本リニューアルでは、枠組みの再編成とUIの改善により、必要な情報へ直感的にアクセスできる設計を実現しました。導入事例やQ&Aコンテンツ、最新のDX関連レポートの拡充を行い、自治体職員が実務で活用できる知見を提供する内容となっています。

「RESERVA lg」公式サイト :https://lg.reserva.be

■RESERVA概要

RESERVA（レゼルバ）は、金融業、教育業、観光業などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。35万社以上に導入されており、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。「RESERVA lg」は、自治体・官公庁が抱える窓口業務の効率化や住民サービス改善といった課題解決に特化した情報サイトで、業務DXの推進に役立つ情報を発信しています。

■リニューアルの背景

近年、自治体・官公庁においては、住民サービスのオンライン化や窓口業務の効率化が急務となっています。特に、窓口混雑解消、相談予約のオンライン化、住民との接点強化といった課題が注目されています。こうした需要を受け、当社は自治体DXの支援に資する情報発信を強化するため、自治体向けの専門サイト「RESERVA lg」を全面的にリニューアルするに至りました。

予約リマインドメール機能のイメージ画面

■関連機能の紹介

・予約リマインドメール機能(https://lg.reserva.be/function/remind-mail/)

住民への来庁忘れ防止を支援

・予約受付用QRコード発行(https://lg.reserva.be/function/qrcode/)機能(https://lg.reserva.be/function/qrcode/)

窓口受付を迅速化し混雑を解消

・予約者分析(https://lg.reserva.be/function/customer-analysis/)機能(https://lg.reserva.be/function/customer-analysis/)

利用状況を可視化し、人員配置最適化を支援

■関連リンク

・株式会社コントロールテクノロジーが、自治体向けのDX情報サイト「RESERVA lg」を公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000049555.html)

・自治体DXのセキュリティ対策｜RESERVAによる安心安全な予約受付(https://lg.reserva.be/local-government-security-measures/)



当社では今後も、自治体・官公庁における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な情報発信を強化してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp