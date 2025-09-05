ユニコーンファーム、スタートアップ・新規事業の成長支援者を育成するオンラインスクールSAA（Startup Advisor Academy）が「専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」に採択

株式会社ユニコーンファーム

株式会社ユニコーンファーム（本社：東京都渋谷区、代表：田所雅之、以下「当社」）は、スタートアップ及び新規事業の成長支援をする「スタートアップアドバイザー」育成のためのオンラインスクールSAA(Startup Advisor Academy、以下「SAA」)が厚生労働省による専門実践教育訓練給付制度の対象「専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」に採択され、かつ専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座にも認定されたことをお知らせします。これにより、受講生は一定の条件を満たすことで最大80％＊の受講費の助成を受けながら、実践的な事業創出・DX推進スキルを身につけることが可能となります。





＊正しくは、それぞれ、「受講者本人が専門実践教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の５割に相当する額を公共職業安定所から支給（訓練期間が３年の場合、上限120 万円）（資格取得等し、受講修了日の翌日から起算して１年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合であって訓練修了後の賃金が訓練受講前の賃金から５％以上上昇した場合については、教育訓練経費の80％に相当する額として全支給単位期間に係る教育訓練経費について改めて計算を行い、教育訓練経費の50％に相当する額として支給した額の差額分が支給される。訓練期間が３年の場合、上限192 万円。）」、「一定の条件を満たした方に支給される」。

SAA(Startup Advisor Academy)について

SAA

SAAは、スタートアップや新規事業の成功確率を高める実践型アドバイザー育成プログラムです。2019年の開講以来、7期まで累計280名以上の卒業生（起業参謀(R)︎）を輩出し、新規事業創出・DX推進・ベンチャー支援の第一線で活躍する人材を多数育成してきました。

特徴

１.「起業の科学」田所をはじめ スタートアップ支援・新規事業開発のトップランナーの講義を毎週受けられます。

２.6ヶ月で起業参謀(R)︎として圧倒的に成長させるメソッドを提供いたします。

３.豪華講師陣及び起業・新規事業界トップクラスの同期やアルムナイとのネットワーキングが可能であり、日本における最大級のスタートアップ・新規事業開発支援コミュニティに属することができます。

「第四次産業革命スキル習得講座」（Reスキル制度）について

IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。

出典：経済産業省ウェブサイト「第四次産業革命スキル習得講座（Reスキル講座）認定制度～制度説明資料～」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/pdf/seido_setsumei_shiryo_2.pdf

「専門実践教育訓練給付制度」について

社会人のキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的かつ実践的な教育訓練の受講費用の一部を、雇用保険から給付する制度です。本制度の対象講座を修了し、所定の条件を満たすことで、受講費用の最大80%の助成を受けることができます。これにより、より多くの方がキャリアアップやリスキリングの機会を得やすくなります。

「教育訓練給付金」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給するものです。そのうち「専門実践教育訓練給付金」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講費用の50％（年間上限40万円）を６か月ごとに支給するものです。また、訓練修了後１年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20％（年間上限16万円）を追加支給します。さらに、令和６年10月１日以降に受講を開始した場合において、訓練前後で賃金が５％以上上昇した方には、受講費用の10％（年間上限８万円）が追加支給されることになります。



https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60968.html

今後の展望

当社は、今回の認定を契機に、地方創生や大企業DX推進など多様な分野で活躍できるスタートアップアドバイザーの育成をさらに加速させ、日本発のイノベーション創出に貢献してまいります。

「SAAでは“実践活用できるアドバイザー知見/スキル”を体系的に磨くことができます。今回の認定を通じて、条件を満たす方は、受講費最大80％の支援を受けられることになりました。我々はこれを機に、起業参謀(R)の輩出を一層加速してまいります。そして地域と大企業の新規事業の成長を、日本中で前進させてまいります。」

――― 株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO 起業参謀(R)︎ 田所雅之