¥»¥­¥å¥¢¡¢¡ÖÂè14²ó NIPPON IT ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£±ØÅÁ¡×¤Ë¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿

¡ÖAI¡Ê²èÁü²òÀÏ¡Ë¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¸ý Ã¤À®¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4264¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥¥å¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¡Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Êー¥É¸ø±à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè14²ó NIPPON IT ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£±ØÅÁ¡×¤Ë¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ÊOfficial Gold Sponsor¡Ë¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î¼ý±×¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤Êý¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¡ÊFDA¡§Future Dream Achievement¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤ÏËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿¡¢¼Ò°÷¥é¥ó¥Êー¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢AI³èÍÑ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨»¿¤ÎÌÜÅª
¥»¥¥å¥¢¤Ï¡ÖAI ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤È°ÂÁ´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IT¶È³¦¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤Ï¡¢¼çºÅÂ¦¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±çÃÄÂÎ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨»¿³µÍ×
¶¨»¿¶èÊ¬¡§¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ÊOfficial Gold Sponsor¡Ë
Âç²ñÌ¾¡§Âè14²ó NIPPON IT ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£±ØÅÁ
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì ¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Êー¥É¸ø±à
¸ø¼°URL¡§https://www.nit-run.com/index.html¡¡
¢£Âç²ñ¤Î¼ñ»Ý¤È»Ù±çÀè
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¤Ò¤¤³¤â¤êÅù¤Ë¤è¤ê½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤Ï¡¢½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¡ÊFDA¡§Future Dream Achievement¡Ë¤ä¡¢ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÀ°È÷¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ¢©163-0220¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É½»Í§¥Ó¥ë20³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã«¸ý Ã¤À®
Àß¡¡Î© ¡§ 2002Ç¯10·î16Æü
URL ¡§ https://secureinc.co.jp/
¡ÖAI¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´Æ»ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢AI¡Ê²èÁüÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ëÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¥Ùー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ2020Ç¯°Ê¹ßÏ¢Â³¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¾®¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç²áµî13,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÇ½¡¦¥³¥¹¥È¡¦°ÂÄêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤äÀßÃÖ´Ä¶¤Þ¤Ç¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£