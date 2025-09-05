日本のより良い未来を討論する新YouTube番組『日本未来会議』が9月6日(土)朝10時より放送スタート！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:野口功司、以下CBTソリューションズ) の代表 野口は、政治・少子高齢化・教育・年金といった社会問題に対し討論する新番組『日本未来会議』をYouTubeチャンネルでスタートいたします。

本番組は、2025年9月6日(土) 朝10時に第1回目を放送いたします。

■『日本未来会議』とは？

新番組『日本未来会議』はこちら :https://www.youtube.com/@CBTS-mch/featured

「土曜の朝は未来を語ろう」をキャッチコピーに、日本が抱える政治・経済・ビジネス・金融といった様々な課題について多角的な視点から討論するYouTube番組です。

一般公募で選ばれたプレゼンターたちが、自身が考える「日本の課題」を問題提起するかたちで番組が進行します。これに対し、番組の主宰であるCBTソリューションズ代表の野口、作家の乙武洋匡 氏、グローバルパートナーズ株式会社代表の山本康二 氏といったコメンテーターたちが賛否を交えながら自由な討論を繰り広げるのが見どころです。

番組の司会には、経済・金融コンプライアンスの専門家であり、DJとしても活躍するDJ Nobby氏が務めます。

視聴者の皆さま、特にこれからの日本を背負う20～30代の若手ビジネスパーソンや学生の方々が、日本の未来や現在の社会問題について考えるきっかけとなるような番組を目指してまいります。

■『日本未来会議』番組概要

＜第1回目＞

・放送日時：2025年9月6日(土) 朝10時～（プレミア公開、約60分間）

それ以降、毎週土曜日朝10時～配信

・放送チャンネル：「野口功司の日本未来会議」YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@CBTS-mch/featured)

・出演者

株式会社CBTソリューションズ 代表：野口功司

作家：乙武洋匡

グローバルパートナーズ株式会社 代表：山本康二

株式会社ソロモンリサーチ＆コンサルティング 代表：兼頭竜矢

・司会：DJ Nobby

・プレゼンター：杉原海、塚紗里依

■プレゼンター、スポンサー企業を同時募集！

『日本未来会議』では、番組を通じて自身の声を発信したいプレゼンターと、番組を応援してくださるスポンサー企業を募集しています。

【プレゼンター募集】

「日本の未来」について熱い想いを持ち、問題提起をしたい方のご応募をお待ちしています。

・応募資格: 日本の未来に関する諸問題を提起できる学生や専門家、その他の方

・テーマ例: 政治、少子高齢化、教育、年金など

・応募方法：

まずは、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

出演応募フォーム：https://forms.gle/XWCvtEcFGiuvt6e39

【スポンサー企業募集】

プレゼンター応募フォーム :https://forms.gle/XWCvtEcFGiuvt6e39

番組を通じて自社のPRをしませんか？

視聴者である20～30代の知的好奇心旺盛なビジネスパーソンに向けて、貴社のメッセージを届けることができます 。

・応募方法：

ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

応募フォーム：https://forms.gle/AMbAaeEaDMuCeZuu5

【会社情報】

スポンサー応募フォーム :https://forms.gle/AMbAaeEaDMuCeZuu5

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

・試験運営総合委託サービス(CBT ・ PBT ・ IBT) 、受験サポートシステム構築サービス、

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

・学びのメディア「日本の資格・検定(https://jpsk.jp/)」の運営、

・就職マッチングサービス「資格de 就職 (https://jpsk-job.jp/) 」の運営、

・直営テストセンター（銀座（歌舞伎座）・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営

(https://cbt-s.com/professional-tc/ ) 他

【お問い合わせ】

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 新規事業企画室

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：biz_admin@cbt-s.com