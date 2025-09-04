CARTA ZEROのエンジニア 近森 淳平、竹内 晴貴が「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」に登壇！

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、デジタルマーケティングを中心とした事業を展開する株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宇佐美 進典、以下「CARTA ZERO」）は、2025年9月11日(木)・12日(金)の2日間にわたりグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて開催されるデータクラウドカンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」において、当社所属のエンジニア2名が登壇することをお知らせいたします。

◼️登壇の概要

「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」において、CARTA ZEROに所属するエンジニアである近森 淳平（ちかもり じゅんぺい）、竹内 晴貴（たけうち はるき）は「Terraformで構築するセルフサービス型データプラットフォーム 中央集権管理からの脱却とデータオーナードリブン開発の実践」というタイトルで招聘登壇いたします。

◼️SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025 について

「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025 (スノーフレイク ワールドツアー 東京 2025)」は、Snowflake社が主催するデータとAIのカンファレンスです。90以上ものセッションを通じて、データ活用に関する最新機能や世界の先進企業による事例が紹介され、その中には30を超える顧客自身の講演（カスタマーセッション）も含まれます。

- 日程：2025年9月11日(木)・12日(金)- 場所：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール (東京)- 主催：Snowflake合同会社- 公式サイト：https://www.snowflake.com/ja/world-tour/tokyo/

◼️セッション概要

タイトル：「Terraformで構築するセルフサービス型データプラットフォーム」

日時：9月11日(木）12:10～12:40

会場：LC-102

登壇者：

- 株式会社CARTA ZERO データ戦略局 Vice President of Data 近森 淳平- 株式会社CARTA ZERO 開発局 データ部 データエンジニア 竹内 晴貴

データプラットフォームの成長と共に、データチームの中央集権的な体制が開発速度のボトルネックとなるケースは少なくありません。データオーナーへの開発委譲を進めたくても、双方の知識領域が異なるためそれは容易ではありません。当社ではTerraformによるモジュール化でセルフサービス型データ基盤を構築し、知識ギャップを技術的に解決することでデータオーナードリブンな開発体制への転換を実現しました。組織の責任分担を再設計し、開発効率を大幅に向上させた2年半の取り組みを、具体的な実装手法とともに解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/78_1_c63f51dbc028c40cef8223f77d8615f4.jpg?v=202509060326 ]