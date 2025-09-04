「知識が断片的…」から脱却。明日から使える政策渉外の「型」を伝授！ ― 9/26開講、実践型パブリックアフェアーズ講座
「パブリックアフェアーズの重要性は理解しているが、知識が断片的で体系的な計画に落とし込めない」 「自己流で進めてきたが、本当に効果的なのか自信がない」 ――そんな課題をお持ちの企業・団体の政策渉外担当者様へ。
一般社団法人日本パブリックアフェアーズ協会は、2025年9月26日（金）より「パブリックアフェアーズプロフェッショナル養成講座（アドバンストコース）」を開講します。本講座では、計6回の日程を通じて、政策提言を成功に導くための思考の「型」となる実践的な「3つのツール」を体得。暗黙知になりがちなパブリックアフェアーズ活動を、次のレベルへと引き上げます。
今回は、講座への参加を検討されている皆様へ、その中核となる「3つのツール」をご紹介いたします。
思考の「型」となる「3つのツール」で実践的に習得
本講座は、インプット（講義）とアウトプット（グループワーク）を密接に連携させた実践的なプログラムです。第1回講義で講座全体の「見取り図」を学び、最終的に以下の3つのツールを完成させることで、実務で通用する計画立案の「型」を習得します。
第1回講義で学ぶ「基本的構成要素」が、各回の講義とグループワークでどのように具体化されていくかを示した全体像
1. 戦略シート：活動の「羅針盤」
政策提言のロジックを構造化するとともに、活動の全体像と根幹を可視化します。これにより、一貫性のある戦略立案が可能になります。
2. SH（ステークホルダー）マップ：関与すべき人物を特定・整理
対象の課題に関わる重要ステークホルダーを洗い出し、その関係性を整理。誰に何を働きかけるべきか、優先順位を明確にします。
3. アウトリーチプラン：具体的な行動計画の策定
「誰に」「何を」「いつまでに」を整理したプランです。このプランに基づき、個別具体的なアクションへとスムーズに移行できます。
【残席わずか】お申し込みはお早めに
お申し込み締め切りは9/19です。残席も残りわずかとなっておりますので、ご検討中の方はお急ぎください。
既に意識の高い皆様からお申し込みをいただいており、多様なバックグラウンドを持つ受講生同士のネットワーキングも本講座の魅力の一つです。
ぜひ、こちらのサイト(https://forms.gle/admqu7bHEZKppEGM7)からお申し込みください。
講座詳細
本講座の詳細はこちら(https://jpaa-kouza2025.hp.peraichi.com)をご覧ください。
【科目一覧】
１. 9月26日（金）パブリックアフェアーズ活動計画及び政策提言の構成要素
２.10月 7日（火）パブリックアフェアーズ活動を実施する上で理解しておくべき行政内部の政策立案メカニズム
３.10月23日（木）EBPMと政策形成
４.11月 7日（金）国会議員に対する効果的なコミュニケーションのために知っておくべきこと
５.11月19日（水）グループワーク
６.12月 4日（木）グループワーク最終発表
※１.のプログラム終了後に有志による交流会（任意参加）を予定しています。また、６.のプログラムの一部として受講者全員による交流会（原則参加）を予定しています。
※グループワークのグループ分けは事務局で行い、１.のオリエンテーション時に発表します。
【時間】18:00～20:00
※１.の20:00~20:30に交流会（任意参加）を実施します。６.の19:20～20:30に交流会を実施します。20:00までは原則参加、その後は任意参加です。
【形式】１.、６.：対面 ２.～５.：オンライン（Zoom）
【１.、６.の会場】赤坂ガーデンシティ（〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18階）
【受講料】65,000円（税込み）/全6回
【対象】企業内で新たなビジネスの創出を担当されている方・これから担当する方、パブリックアフェアーズについて深く学びたい方
【定員】20名程度（希望者多数の場合は抽選となります）
【主催】一般社団法人日本パブリックアフェアーズ協会（JPAA）
【申込み】こちらのサイト(https://forms.gle/admqu7bHEZKppEGM7)からお申し込みください。
【カリキュラム詳細】
１.パブリックアフェアーズ活動計画及び政策提言の構成要素
■講師
双津森雄（日本パブリックアフェアーズ協会 シニアポリシーフェロー）
■日時
9月26日（金）※対面での開催
（60分程度の講義の他、プログラム長による開講挨拶、グループワーク、有志による交流会を実施）
■内容
パブリックアフェアーズ戦略、戦術の基本的構成要素／政策提言（書）の具備すべき要件、等
２.パブリックアフェアーズ活動を実施する上で理解しておくべき行政内部の政策立案メカニズム
■講師
平池大介氏（國峯法律事務所所属弁護士）
■日時
10月7日（火）
（60分程度の講義の他、事務局によるグループワークへのフィードバック、グループワークを実施）
■内容
政府の審議会等における議論の進められ方 ／政策立案における省庁と官邸・与党の関係／政策決定過程に関与するSHの類型とその関与のあり方、等
３.EBPMと政策形成
■講師
関沢洋一氏（独立行政法人経済産業研究所（RIETI）上席研究員、EBPMシニアコーディネーター）
■日時
10月23日（木）
（60分程度の講義の他、事務局によるグループワークへのフィードバック、グループワークを実施）
■内容
政策立案過程におけるエビデンスの役割／民間から政策提言する際の留意点、民間から政策提言する際に備えておくべきエビデンスの程度、等
４.国会議員に対する効果的なコミュニケーションのために知っておくべきこと
■講師
自由民主党衆議院議員 公設第一秘書（ご本人の希望により、詳細は受講者の方のみにお知らせします）
■日時
11月7日（金）
（60分程度の講義の他、事務局によるグループワークへのフィードバック、グループワークを実施）
■内容
国会議員の行動原理、支持基盤の類型、自民党内部における政策議論の流れ、議員連盟への関わり方 ／個別の政策提言への賛同を獲得すべき国会議員を選定する際のポイント／秘書とリレーションを構築する際のポイントとその背景知識、等
５.グループワーク
■日時
11月19日（水）
（グループワークの他、事務局によるグループワークへのフィードバックを実施）
６.グループワーク最終発表
■講評者
酒井光郎(日本パブリックアフェアーズ協会理事)
■出席理事
市川芳明（日本パブリックアフェアーズ協会理事
岩本隆（日本パブリックアフェアーズ協会理事）
■日時
12月4日（木）※対面での開催
（グループワーク発表・講評の他、当協会理事参加のうえ受講者による交流会を実施予定）
【本講座に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会 事務局
E-mail：info@j-paa.jp ／ TEL：03-6821-7869