トップアニメーターGOZとLa torcheが協働　“100人の環”アニメーション・プロジェクト始動

株式会社La torche（代表取締役：秋間早苗）は、世界的アニメーターGOZ（郷津春奈）氏を中心とするクリエイティブユニット「ANIMAUS（アニマウス）」をプロデュースし、新プロジェクト「100人の環アニメーション・プロジェクト」を立ち上げます。

一人ひとりの中にある生命の息吹。その“今ここに生きている奇跡”を円（環）というシンプルな形に描いてもらい、100人分の円を集めてひとつのアニメーションに仕上げる試みです。アニメーションの語源である“ANIMA＝命を吹き込む”を再定義し、誰もが参加できる形で新しい創造を共に形にします。

■ ANIMAUSとは

アニメ『鬼滅の刃 無限列車編』や映画『アイの歌声を聴かせて』などで原画・作画監督を務めてきたトップアニメーターGOZ氏を中心に結成されたユニットです。

「ANIMAUS（アニマウス）」は、アニメ（ANIMA）＝命を吹き込む、アニメーター、そして“私たち”のUSを掛け合わせた造語。

アニメーションの力で、一人ひとりの「いのち」が息吹くように、「感じる力」「表現する力」を解放し、独自性や創造性を広げる活動を展開しています。

2025年7月12日には、長野県松本市で開催された「子どもたちのための映画祭16」内にて、子どもたち向けのデジタル・アニメーション・ワークショップを実施し、120名を超える子どもたちが参加しました。

■100人の環プロジェクトについて

従来のアニメーションの概念を超え、一般の方100人が描いた絵をもとに、トップクリエイターGOZ氏が動くアニメーションを作り上げます。

今回、参加者に描いていただくのは円（環）というシンプルなモチーフです。どんな小さな子どもでも描ける形でありながら、「めぐり」「つながり」「循環」といった大きな意味を持ちます。一筆で描ける円には、始まりも終わりもありません。私たちはそこに「完全性」や「無限」、そして「めぐりあい＝奇跡」が立ち現れると考えています。

描かれた100人の円（環）は、GOZ氏の手によって命を吹き込まれ、「静止画が動き出す＝生命の息吹が可視化される」体験となります。

プロジェクト概要

期間：2025年9月12日（金）19:00 ～ 10月31日（金）19:00

場所：ANIMAUS「100人の環」特設サイトよりエントリー

https://note.com/animaus/n/n1bd94883a878

参加方法：自由な筆記具で描いた円を撮影し、特設サイトから画像を提出

■ キックオフ記念イベント

プロジェクト始動を記念し、GOZ氏を迎えたオンライントークイベントを開催します。プロジェクトに込めた思いや、アニメーションが切り開く未来の可能性について伺うほか、参加者自身が「〇」を描くワークショップも実施します。

開催概要

イベント名：100人の環プロジェクト キックオフ記念ワークショップ

日時：2025年9月15日（月・祝）20:30～21:30（予定）

場所：オンライン（Zoom）

参加方法：特設サイト内 リンクより申込（9月14日21:00まで受付）

https://www.vida-academy.jp/event/GKIzEWLVOPxh/register

参加費：2,200円（税込）

■ GOZさんからのメッセージ

「アニメーションは、誰か特別な人だけが作るものではありません。

一人ひとりの“今ここに生きている証”を集めたとき、そこに新しい物語が立ち上がると信じています。

ぜひ、あなたの円を、この環の一部にしてください。」

- GOZ

アニメーター・GOZ プロフィール

「GOZ」こと郷津春奈は、アニメ『鬼滅の刃』『ONE PIECE Film Z』『東京五輪公式アニメ』などを手がけた世界的アニメ監督兼アニメーター。

数多くの日本を代表する大作アニメに携わるだけでなく、アパレルや教育など多様な分野でも活動を展開。

「命を吹き込む」アニメーションの力を信じ、国や文化、言語を超えて人をつなぐ表現を追求している。

2025年、アニメーションの再定義を目指す活動「ANIMAUS」を創始。

GOZ-ANIMA合同会社 代表

公式URL：https://goz-anima.com/

■ La torcheについて

La torche, Inc.は「変革伴走」「変容サポート」「プロデュース」を3つの実践領域とし、人や組織のオーセンティシティを引き出す活動を行っています。本件「100人の環プロジェクト」は、その実践領域のひとつであるプロデュースの一環として実施しています。

■本プロジェクトについてのお問い合わせはこちら

会社名：株式会社La torche

所在地：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階

設立：2017年5月18日

代表取締役：秋間 早苗

事業内容：

・自律型人材の活性化支援

・組織のオーセンティシティ醸成と変容プロジェクトの伴走

・サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の推進

【企業サイト】https://latorche.jp

【本プロジェクトサイト】https://www.vida-academy.jp/p/ANIMAUS