未来を拓く人材戦略セミナーを開催します
姫路市
少子高齢化や人口減少が進む中、地域の企業が持続的に事業を続けていくには「多様な人材の活躍」が不可欠です。
本セミナーでは、持続可能な経営に必要な人材戦略や外国人材の活用ポイント、社員のやる気を引き出す魅力ある職場づくりの実例をもとに、今後求められる組織の在り方を考えます。
講師には、慶応義塾大学名誉教授の竹中平蔵氏をお迎えします。
開催日時
令和7年10月6日（月曜日） 午後2時から午後4時50分まで（午後1時30分開場）
開催場所
姫路商工会議所 大ホール （姫路市下寺町43番地）
またはZoomライブ配信
イベント内容- 基調講演 慶應義塾大学名誉教授 竹中平蔵 氏「持続可能な企業を築く人材戦略」
- 勉強会 株式会社横浜工作所 代表取締役社長 二宮一也 氏「魅力ある組織づくりと人材採用の相関関係」
- 勉強会 姫路セントラル行政書士法人代表社員 茂木秀明 氏「外国人雇用のための在留資格の種類」
- 人材活用推進事業のご案内「ジェトロの高度外国人材活用推進事業」独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）清水 一憲 氏「外国人留学生向け合同企業説明会」
- ご歓談・相談会
対象
姫路市、播磨圏域連携中枢都市圏内企業の経営者や人事担当者など
定員
対面参加は200人（先着順）
申込方法
Forms(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6F9RhimK-km_ya9troqWIxtOLaAbV6xLpAvYSz625EZURE1MRkw0N1BUT1hDV0wxQkI1R09KVjJOUy4u&origin=QRCode&route=shorturl)でお申込みください。
令和7年9月1日（月曜日）から申込受付開始