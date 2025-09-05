ソールドアウトした大人気公演が自宅で楽しめる！ “ITZY”のファンミーティングをBeyond LIVEが配信します！

株式会社Beyond Live CorporationITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! “ON AIR”

絶大な人気を誇る5人組ガールズグループ “ITZY”(イッチ)にとって4回目となるファンミーティングの様子が、2025年9月20日(土)17:00より、グローバルオンライン配信プラットフォームBeyond LIVE(https://beyondlive.com/)(ビヨンドライブ)を通じて全世界に生配信されます。

♦︎「ティーンクラッシュ」の象徴 “ITZY”

詳細はこちらへ :https://bit.ly/beyondlive570-3

2019年にデビューを果たした “ITZY”は、若者世代のカリスマとして熱い支持を受けています。

自己肯定を促す力強い歌詞と圧巻のパフォーマンスは、繊細な10代から20代にとって大きな励みとなり、従来のガールズグループとは一線を画す独自の魅力で人気を確立してきました。

“ITZY”が繰り広げるファンミーティングも今回で4回目となります。

ステージパフォーマンスで見せる力強さとはまた異なる魅力を、ぜひBeyond LIVEでお楽しみください。

♦︎公演情報

- 公演名 : ITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! “ON AIR”

- LIVE 公演日時 : 2025年09月20日(土) 17:00 (JST)

- Re-Streaming 日時 : 2025年11月08日(土) 11:00 (JST)

- 視聴チケット販売日時 : 2025年08月20日(水) 15:00 (KST) ~ 2025年09月20日(土) 18:00 (KST)

- LIVE ONLYチケット価格 : 5,500円(税込)

- LIVE + Re-Streamingチケット価格 : 6,250円(税込)

♦︎スタンプをためて、お得にリワードをゲット！

現在「Beyond LIVE Gift Card」が好評販売中です。

本ギフトカード購入後、裏面のPINコードを入力し、自身のアカウントに登録することで、Beyond LIVEプラットフォーム内のオンライン公演チケットの購入時に使用できる残高がチャージされます。また、カードを登録することでスタンプが付与されます。一定数のスタンプを集めるたびに、Beyond LIVE内で現金のように使用できるリワードポイントが贈呈されます。

スタンプを貯めることで、今後お得にBeyondLIVEをご利用いただけます。

※リワードポイントとはBeyond LIVE内にて100ポイント単位で現金のように(1ポイント＝1円相当)使用できるサービスです。

詳細はこちらへ :https://bit.ly/BeyondLIVE_giftcard

[会社紹介]

株式会社Beyond Live CorporationはK-POP、J-POPアーティストのオンライン公演と関連コンテンツ、バーチャルアーティストの公演コンテンツを提供するプラットフォーム「Beyond LIVE」を運営している。2021年サービス開始以来、革新的な配信技術と多様なファン参加型サービスにより、世界中のK-POPファンから高い支持を得ている。

連絡先: business@beyondlive.com