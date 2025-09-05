「三田」駅直結、「田町」駅徒歩2分のオープンイノベーションオフィス「SENQ（センク）田町」2025年10月1日開業

中央日本土地建物グループ株式会社

中央日本土地建物グループ株式会社は、子会社の中央日本土地建物株式会社（千代田区霞が関一丁目 代表取締役社長 三宅潔）が、2025年8月に竣工した「ミタマチテラス」内に、オープンイノベーションオフィスSENQ（センク）の8拠点目となる「SENQ田町」を本年10月1日（水）に開業しますので、お知らせします。

SENQは、各拠点のエリア特性に応じたテーマを設定しています。今回開業するSENQ田町では、施設テーマを「GROWTH PORT」と設定しました。かつては江戸の入口として賑わった田町エリアは、今ではさまざまな先端の産学が集積する場所となっています。このエリアにふさわしい、会員さまのイノベーションへの船出をサポートする施設を目指します。

施設内は共用のラウンジ（コワーキングスペース）、ミーティングブース、ワークブースのほか、3名～6名の家具付き完全個室を完備します。また、ミタマチテラスに入居する企業との共用のコワーキングスペース「ミタマチテラスラウンジ」を設け、企業間の交流・協業を促進します。

当社グループは2016年にSENQを立ち上げ、東京都内に6拠点を運営しているほか、本年7月には関西エリア初となる「SENQ淀屋橋」を開設しました。今後も働き方や価値観の多様化に柔軟に対応した施設設計・運営を行うとともに、入居者（会員）同士の交流を促進するイベント開催、SENQのパートナーなどとの連携による協業・共創の支援を通じて、会員の事業成長をサポートしていきます。

SENQ田町 ラウンジ（コワーキングスペース）

◆SENQとは

「先駆」に由来し、時代の先駆けとなるイノベーターたちを応援するブランドです。

拠点ごとに施設テーマを設定し、多様な価値観を持つ入居者（会員）同士の交流や協業が生まれる施設を目指しています。拠点内・拠点間の会員交流イベントの開催やアライアンスパートナー等との連携による協業・共創の支援等を通して、会員の事業成長をサポートしています。

公式サイト：https://www.senq-web.jp/

◆SENQ 田町の特長

１．三田駅直結、田町駅徒歩2分の立地に企業間の交流・協業を促すオフィスが誕生

本施設は、本年8月に竣工した「ミタマチテラス」内の4階に開設します。都営地下鉄三田線「三田」駅直結、JR山手線ほか「田町」駅徒歩2 分という利便性の高い立地を活かし、スタートアップやスモールビジネスに最適なオフィス空間を提供します。また、多種多様な企業が交流・協業できる環境を整備し、イノベーション創出を促進する場提供します。

２．ミタマチテラス入居企業との交流・協業を促進するコワーキングスペース

施設には、SENQ会員専用のコワーキングスペース（32席）や3～6名用の個室（25室）に加え、Wi-Fiやカフェスペース内のコーヒーマシンを用意し、多様なワークスタイルに対応した仕様としています。平日9時から20時までは受付スタッフが常駐し、入居者（会員）宛の来訪者対応のほか、コワーキングスペースや会議室の管理など、安心・快適にご利用いただける環境を提供します。

開業後は、新たなビジネスチャンスやコラボレーションの創出に向けたオンライン・オフラインのイベントを定期的に開催し、会員同士の交流やコミュニティづくりの充実化を図っていきます

フロア内にはミタマチテラス入居企業と共用のコワーキングスペース「ミタマチテラスラウンジ」（約80席）を設けます。SENQ会員以外と交流が生まれ、新たな協業・共創の可能性が広がります。

また、3階～4階に設ける「ミタマチテラスカンファレンス」では、WEB会議に適した1名用のワークブース（事前予約・従量課金制）を設置するほか、最新のAV機器を備えた大小さまざまな17 部屋の会議室（定員12～90名、事前予約・従量課金制）を設け、個人の集中作業からチームでの共同作業まで、多様な働き方に対応したワークプレイスをご提供します。ミタマチテラス入居企業は、パソコンやスマートフォンでカンファレンスの利用状況を確認・予約することが可能です。

ミタマチテラスラウンジ（約80席）SENQ会員専用個室（3～6名用）

◆SENQ田町 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55896/table/38_1_4e4fdd67f2e4ba8147904777beb4a3b6.jpg?v=202509060326 ]

◆稼働中施設

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55896/table/38_2_039b730b71d187421c526ad801f62d71.jpg?v=202509060326 ]