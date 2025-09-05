ジェネロ株式会社と米Dotwork社、パートナープログラムにおいて戦略的パートナーシップを締結

ジェネロ株式会社パートナーシップ締結のお知らせ

オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するコンサルティングファーム ジェネロ株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役：竹内大志 以下ジェネロ）とDotwork社（本社：Texas, USA／CEO：Steve Elliott、以下「Dotwork」）は、このたび創業パートナープログラムにおいて戦略的パートナーシップを締結しました。本協業は、AI時代に対応した次世代プラットフォームとオープンソースによるDX内製化支援を組み合わせ、グローバル市場に向けて新たな価値を共創する第一歩となります。

背景

近年、企業の競争力強化には、戦略・投資・目標・実行をリアルタイムで結びつけるオペレーションモデルが不可欠となっています。Dotworkはグラフベースの次世代プラットフォームを開発し、AI時代に求められる意思決定環境を提供しています。

一方ジェネロは、オープンソース技術の特性を活かしたDX内製化支援のコンサルティングファームとして、企業が自律的かつ持続的に変革を推進できる体制づくりを支援してきました。

今回の正式な締結により、「AIがもたらすグローバル水準の意思決定力」と「日本市場における現場知見と経営実践」を掛け合わせ、経営層の判断力を加速・強化する新たな協業体制を築きます。

協業の概要

両社は本プログラムを通じて、以下の分野で協業を進めてまいります。

- リアルタイムに進化するオペレーションモデルの共創

Dotworkの次世代プラットフォームとジェネロのコンサルティング力を組み合わせ、経営層が迅速かつ確信を持って意思決定できる環境を提供し、企業の持続的成長を支援します。

- SAFeに適合する柔軟な運営支援

大規模組織におけるアジャイル実践を支えつつ、オープンソースを活用した現場主導の改善を実現し、経営と現場の一体化を促進します。

- グローバル市場へのアクセスと価値拡張

Dotworkが展開する国際的なネットワークとジェネロが持つ日本市場の知見を融合し、企業が国内外で新たな市場機会を獲得できるよう支援します。

- 協働イノベーションによる未来創出

パートナーコミュニティと共に、次世代のアジャイル実践や経営モデルの革新に寄与する新たな知見と仕組みを共創し、企業の競争力を根本から強化します。

今後の展望

本締結は両社にとって初の正式な協業であり、単なる技術連携にとどまらず、AI時代に求められる次世代プラットフォームと、企業の自律性を支えるDX内製化支援の融合をめざします。

さらに、世界や日本の経営層が必要とする「意思決定力の強化」に資する新たな仕組みを提供することで、企業がグローバルに競争力を発揮できる環境を共に構築してまいります。

代表者コメント

Dotwork 社 CRO／Scott 氏

「ジェネロ株式会社とのパートナーシップは、私たちの次世代プラットフォームに新たな可能性をもたらします。リアルタイムオペレーションとAIネイティブな基盤を、日本企業の知見と結びつけることで、日本市場における実践的価値を生み出しつつ、グローバルに意義ある成果を共に実現できると確信しています。」

ジェネロ株式会社 代表取締役／竹内 大志

「今回の協業を通じて触れたプラットフォームは、単なるツールではなく、組織全体の意思決定と現場の実行をつなぐデジタルインフラのような存在です。私たちのオープンソースを活用したDX内製化支援のスキルと組み合わせることで、企業が自律的に進化し続けられる仕組みを共に構築できると考えています。AIの力で情報やタスクの文脈を理解し、組織がリアルタイムに進化できるこの基盤は、まさにこれからの時代に求められる新しい価値を生み出すものです。」

会社概要

Dotwork,Inc.

代表者：CEO Steve Elliott

事業内容：AIネイティブのグラフベースプラットフォームによる戦略・実行のリアルタイム連携支援

URL：https://www.dotwork.com/

ジェネロ株式会社

本社所在地：東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ 3F-6 (本社)

代表者：代表取締役 竹内大志

設立：2003年4月

事業内容：オープンソースを活用したDX内製化支援コンサルティング事業

URL：https://genero.jp/

お問い合わせ

本記事へのお問い合わせは、こちら(https://genero.jp/contact)までご連絡ください。

